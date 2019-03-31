Ракицкий забил бомбезний первый гол за "Зенит": видео

Український футболіст Ярослав Ракіцький забив свій перший гол за російський "Зеніт", куди перейшов улітку з "Шахтаря".

Ярослав забил гол в матче 21 тура чемпионата России по футболу против "Оренбурга".

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Ракицкий мощно пробил со штрафного и вывел свою команду вперед.

В итоге "Зенит" победил 3:1 и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?​

Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.



Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отличался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.



После начала аннексии Крыма и войны в Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.



Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.



Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.



Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат – очень слабый и не очень интересный".

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