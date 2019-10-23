Ракицкий пушечным ударом забил за "Зенит" в Лиге чемпионов: видео

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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / twitter.com/zenit_spb

Украинец Ярослав Ракицкий отметился очередным голом за российский "Зенит". Защитник отметился голом в Лиге чемпионов в матче против немецкого "Лейпцига".

На 25 минуте матча в Германии русские развернули атаку. Защитники "Лейпцига" выбили мяч из собственной штрафной, после чего тот попал в Ярослава.

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Украинский экс-защитник "Шахтера" сразу принял решение пробить. Вратарь немцев "пушку" украинца отбить не смог. Тем самым Ракицкий вывел "Зенит" вперед.

Это уже четвертый гол Ракицкого за "Зенит". Также это дебютный для украинца гол за россиян в Лиге чемпионов.

Видео гола Ракицкого

Что известно о переходе Ракицкого в "Зенит"?Ярослав перешел в "Зенит" 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.
Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Ярослав Ракицький
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