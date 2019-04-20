Ракицкий забил третий гол подряд со штрафного за "Зенит": видео

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий забил свой очередной мяч за питерцев прямым ударом со штрафного. В матче 24 тура чемпионата 29-летний защитник со стандарта отличился в матче против "Краснодара".

Это его третий гол за "Зенит" в шести матчах в РПЛ, все мячи были забиты со штрафных.

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Команда Ракицкого выиграла на выезде со счетом 3:2 и оторвалась от "Локомотива" на 8 очков. "Зенит" идет на первом месте.

Отметим, что "Зенит" забил со штрафного в четвертом туре подряд. В предыдущем матче, с "Оренбургом", забил Эмилиано Ригони, до этого дважды – Ракицкий.

Также мнением о голе Ярослава Ракицкого поделился главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Ярославу завтра ехать в роддом, забирать ребенка. И сегодня команда сделала ему подарок, эмоциональный. Это событие для любого мужчины-рождения ребенка. И я думаю, завтра он с хорошим настроением поедет и встретит свою жену,

– сказал Семак в эфире "Матч ТВ".

Экс-футболист "Шахтера" перешел в "Зенит" из донецкой команды минувшей зимой, подписав контракт на 3,5 года. После перехода в российскую команду Ракицкий не вызывался в сборную Украины.

Видео голу Ярослава Ракицкого в матче против "Краснодара"

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