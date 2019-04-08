Ракицкий забил за "Зенит" во втором матче подряд после необычного ритуала: видео

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Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий / Фото из открытых источников

Московский "Локомотив" и "Зенит" не выявили победителя в центральном матче 22 тура российской Премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 1:1, а соперники обменялись двумя быстрыми голами в середине второго тайма.

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Единственный гол "Зенита" забил украинец Ярослав Ракицкий. Футболист открыл счет в гостевом матче против "Локомотива" фирменным ударом со штрафного на 55 минуте.

Примечательно, что Ярослав забил второй раз после поцелуя в голову от своего одноклубника Магомеда Оздоева. В первый раз Оздоев поцеловал украинца в матче 21 тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1). Тогда Ракицкий также отличился со штрафного.

Ничья 1: 1, которая позволила "Краснодару" приблизиться к "Зениту" на четыре очка, а вот "Локомотив" теперь четвертый в турнирной таблице РПЛ.

Видео гола Ярослава Ракицкого в матче против Локомотива

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Теги: Спорт Ярослав Ракицький Новости Спорта Футбол
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