Ракицкий забил за "Зенит" во втором матче подряд после необычного ритуала: видео

Московский "Локомотив" и "Зенит" не выявили победителя в центральном матче 22 тура российской Премьер-лиги.

Матч закончился со счетом 1:1, а соперники обменялись двумя быстрыми голами в середине второго тайма.

Читайте также: Российский комментатор высмеял игру Ярослава Ракицього в Лиге Европы

Единственный гол "Зенита" забил украинец Ярослав Ракицкий. Футболист открыл счет в гостевом матче против "Локомотива" фирменным ударом со штрафного на 55 минуте.

Примечательно, что Ярослав забил второй раз после поцелуя в голову от своего одноклубника Магомеда Оздоева. В первый раз Оздоев поцеловал украинца в матче 21 тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1). Тогда Ракицкий также отличился со штрафного.

Ничья 1: 1, которая позволила "Краснодару" приблизиться к "Зениту" на четыре очка, а вот "Локомотив" теперь четвертый в турнирной таблице РПЛ.

Видео гола Ярослава Ракицкого в матче против Локомотива

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram