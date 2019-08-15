Раша Срака стала послом Словении в России: по сети распространяется очередной фейк

Словенская дзюдоистка Раша Срака (да, это ее настоящее имя и фамилия, Raša Sraka) стала своеобразным мемом на постсоветском пространстве. И вот снова о ней начали распространять фейки.

Одним из первых об этом написало российское издание "Панорама". И стоит заметить, что оно сатирическое и пишет фейковые новости. А уже потом эту "новость" подхватили другие издания. При этом проверить ее на сайте министерства иностранных дел Словении, на который все так ссылаются и цитируют ее "министра" Душана Сральковича. На самом деле тамошнее МИД возглавляет Миро Церар, который в свое время даже был премьер-министром Словении.

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Биография Раши Сраки

Раша Срака родилась 10 октября 1979 в городе Любляна, Словения. Теперь у нее есть и вторая половина фамилии – Вукович (Vuković). Она – чемпионка Европы 2003 года по дзюдо, неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по дзюдо. Выступала в весовой категории до 70 кг. Рост – 174 см.



Раша Срака во время выступления

Принимала участие в летних Олимпийских играх 2004 года и 2012 года во весовой категории до 70 кг. Она заняла 7 место. В 2012 году выступила в российском Челябинске на Чемпионате Европы, где стала бронзовым призером.



Раша Срака (четвертая слева) после выступления на Олимпиаде-2012

После Олимпийских игр она сделала перерыв на время беременности. Однако к спорту так и не вернулась. Сейчас у нее двое детей. Недавно она дала интервью местному СМИ, где рассказала о том, чем занимается после спорта.