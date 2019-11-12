Полиция завела уголовное дело по факту расизма на матче "Шахтер" – "Динамо"

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Полиция завела уголовное дело из-за расизма на матче Шахтер – Динамо
Шахтер – Динамо: полиция открыла уголовное дело

Национальная полиция Харьковской области открыла уголовное производство по факту правонарушений во время матча "Шахтер" – "Динамо" (1:0).

Следователи Слободского отдела полиции 11 ноября возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), сообщает официальный сайт полиции.

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Что предусматривает санкция ч. 1 ст. 161 УКУ?Эта санкция предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Материалы направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса о возможном изменении подследственности.

Также отмечается, что непристойные лозунги в адрес игроков донецкого клуба выкрикивали около 20 фанатов киевлян.

Что произошло в матче "Шахтер" – "Динамо"

Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

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Впоследствии скандирования в его адрес продолжились и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.

​После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньйо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Криминал Полиция Шахтер Динамо Новости Спорта Новости Харькова Расизм на матче Шахтер – Динамо Футбол
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