Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": опубликовано новое видео расистских кричалок
ТК "Футбол" опубликовал видео с кромки поля ОСК "Металлист" во время "украинского классического" дерби "Шахтер" – "Динамо" (1:0).
На нем слышно образы и имитацию обезьяньего уханья со стороны болельщиков – в адрес футболистов.
Как это было: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон
Смотрите видео провокации Ультрас "Динамо" в матче с "Шахтером"
Инцидент вызвал огромный резонанс. Произошедше уже прокомментировали Янина Соколова, Неймар и другие известные личности. Среди других, поддержку Тайсону выразила его жена Габриэла Матиас.
Расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо"
Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.
Позже скандирование в его адрес продолжилось, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.
После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.
Выбор редакции
-
Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчами с Эстонией и Сербиейсегодня , 20:47
-
Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсонсегодня , 11:11
-
"Шахтер" вдесятером обыграл "Динамо" в классико: травма Мораеса и расистские выкрики (видео)10 ноября , 19:05