Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": опубликовано новое видео расистских кричалок

ТК "Футбол" опубликовал видео с кромки поля ОСК "Металлист" во время "украинского классического" дерби "Шахтер" – "Динамо" (1:0).

На нем слышно образы и имитацию обезьяньего уханья со стороны болельщиков – в адрес футболистов.

Как это было: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

Смотрите видео провокации Ультрас "Динамо" в матче с "Шахтером"

Инцидент вызвал огромный резонанс. Произошедше уже прокомментировали Янина Соколова, Неймар и другие известные личности. Среди других, поддержку Тайсону выразила его жена Габриэла Матиас.

Расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо"

Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.



Позже скандирование в его адрес продолжилось, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.



После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.