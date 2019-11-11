Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": опубликовано новое видео расистских кричалок

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Видео провокации от ультрас Динамо
Видео провокации от ультрас Динамо

ТК "Футбол" опубликовал видео с кромки поля ОСК "Металлист" во время "украинского классического" дерби "Шахтер" – "Динамо" (1:0).

На нем слышно образы и имитацию обезьяньего уханья со стороны болельщиков – в адрес футболистов.

Как это было: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

Смотрите видео провокации Ультрас "Динамо" в матче с "Шахтером"

Инцидент вызвал огромный резонанс. Произошедше уже прокомментировали Янина Соколова, Неймар и другие известные личности. Среди других, поддержку Тайсону выразила его жена Габриэла Матиас.

Расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо"
Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.

Позже скандирование в его адрес продолжилось, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.

После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм Ультрас Скандал Динамо Шахтер
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