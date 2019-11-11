УПЛ выступила с заявлением по поводу расизма на матче "Шахтер" – "Динамо"

Украинская Премьер-лига опубликовала официальное заявление относительно скандальных событий во время матча 14-го тура "Шахтер" – "Динамо".

Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором строго осудила любые проявления расизма на стадионах и призвала к толерантности.

Что произошло: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: "Нет расизму". УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.



УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошел во время матча между "Шахтером" и "Динамо" 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечет к ответственности всех вовлеченных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами,

– говорится в заявлении.

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" закончился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов.

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Расистский скандал на матче "Шахтер" – "Динамо"

Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.



Впоследствии скандирования в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.



После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.