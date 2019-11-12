"Динамо" грозит максимальное наказание за эпизод с расистским поведением фанатов

Стало известно, какое наказание может получить "Динамо" за эпизод с расистским поведением болельщиков киевского клуба на матче 14-го тура Премьер-лиги с "Шахтером" (0:1).

Киевлянам грозит максимальное наказание, предусмотренное в таких случаях – штраф в 250-500 тысяч гривен и матч при пустых трибунах. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Как это было: Расизм на матче "Шахтер" – "Динамо": что произошло и как отреагировали клубы и Тайсон

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрит это дело, когда Премьер-лига получит протокол арбитра встречи Николая Балакина.

Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу завершился со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". Единственный гол в матче на 18 минуте забил Сергей Кривцов.

После этой победы "горняки" лидируют в украинском первенстве, имея 40 очков. Второй идет луганская "Заря" с 28 очками. "Динамо" отстает от "Шахтера" на 13 пунктов и идет третьим.

Расистский скандал в матче "Шахтер" – "Динамо"Болельщики "Динамо" в течение матча скандировали нецензурные слова в адрес бразильцев "Шахтера". На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам и показал неприличный жест.



Впоследствии скандирование в его адрес продолжились, и арбитр принял решение увести команды с поля на три минуты.



После паузы Тайсон был удален с поля за неприличный жест болельщикам "Динамо". Форвард "горняков" Дентиньо попытался вступить в словесную перепалку с болельщиками киевлян, но его успокоил капитан "Динамо" Виктор Цыганков.