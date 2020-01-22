Распродажа "Карпат", вылет Ястремской, рейтинг Усика и другие главные новости спорта 21 января

Львовские "Карпаты" распрощались уже с семью футболистами. Даяна Ястремская не сумела пробиться в третий круг Australian Open. А Александр Усик улучшил свои позиции в боксерских рейтингах. Такими были главные новости спорта 21 января в Украине и мире.

Распродажа "Карпат" – семь игроков на выход

Уже семь игроков "Карпат" покинуло команду. К Кристиану Понде и Франциско Ди Франко перед этим, добавились еще пять футболистов. Защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко, Алексей Ковтун и полузащитник Назар Вербный покинули команду как свободные агенты, полузащитника Алексея Гуцуляка продали в "Десну".

Все это происходит на фоне задолженности клуба перед игроками по зарплате. Хотя команда таки запланировала сбор в Турции. И даже определилась со спарринг-партнерами. Но кто будет играть, если такими темпами команду покидают игроки.

Ястремская вылетела из Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в третий круг Australian Open. На пути стала опытная Каролин Возняцки, для которой это последний Открытый чемпионат Австралии. 36-летняя данка заканчивает профессиональную карьеру.

Относительно самого матча, то Ястремской явно не хватило опыта. Украинка в первом сете вела 5:1, а во втором 3:0, но оба сета проиграла.

Зинченко сыграл, Ярмоленко травмирован, "Арсенал" спас матч против "Челси" и интересуется украинцем

Состоялись матчи АПЛ. Впервые в 2020 году за "Мансити" в чемпионате сыграл Александр Зинченко. Его команда на выезде минимально обыграла "Шеффилд Юнайтед". Однако продолжает залечивать травму Андрей Ярмоленко. Он пропустит еще три недели.

Центральным матчем тура стало лондонское дерби между "Челси" и "Арсеналом". "Канониры" в середине первого тайма остались в меньшинстве (удалили бывшего игрока "Челси" Давида Луиса) и пропустили с пенальти. Но таки сумели вырвать ничью 2:2, забив в конце встречи. Сам "Арсенал" заинтересован в украинском игроке донецкого "Шахтера" Николае Матвиенко.

Сборная Украины объявила расширенный состав на отбор Евробаскет-2021

В рамках первого окна отбора на Евробасет-2021 наша команда сыграет против Австрии (выездной матч, 20 февраля) и Венгрии (23 февраля в Запорожье). Перед этим тренерский штаб назвал расширенный состав команды – 22 игрока. Однако лишь 16 из них приедут на тренировочный сбор в Киеве, а 12 попадут в итоговую заявку на стартовые матчи отбора.

Стоит отметить, что в списке нет двух баскетболистов, выступающих в НБА – Святослава Михайлюка и Алексея Леня.

Усик поднялся в рейтинге

Украинский боксер Александр Усик провел всего один бой в тяжелом весе. Однако это не помешало ему занять лидирующие позиции в обновленных рейтингах боксерских организаций. Усик остался на первом месте в рейтинге WBO и является официальным претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа. В рейтингах WBC и WBA Александр занимает вторые места.

Мы же предлагаем почитать материал о том, каких соперников Усику стоит избегать и почему.