Расселл Уэстбрук побил невероятный рекорд НБА, который держался с 60-х годов: видео

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Расселл Уэстбрук побил рекорд НБА
Расселл Уэстбрук побил рекорд НБА / The Source

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук побил рекорд легендарного Вилта Чемберлена. Баскетболист стал автором самой длинной серии трипл-дабл в истории НБА.

В матче против "Портленда" Уэстбрук оформил десятый трипл-дабл подряд. Игрок набрал 21 очко, сделал 14 подборов и 11 передач. Таким образом он побил рекорд Вилта Чемберлена в девять матчей подряд с трипл-дабл, который тот установил в сезоне 1967/1968.

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При этом Уэстбрук дважды был близок к тому, чтобы побить рекорд Чемберлена. В сезоне 2016/2017 он дважды останавливался на отметке в семь матчей.

Что такое трипл-дабл
От английского Triple-double – буквально тройной дубль. Так в баскетболе называют достижения игрока, который имел за игру двухзначный общий результат в трех из основных статистических показателей. Основные статистические показатели  очки, подбора, результативные передачи, перехваты, блокшоты. Чаще всего трипл-дабл имеет вид "очки + подборы + результативные передачи", хотя иногда встречаются и другие его виды.

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 Канал
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