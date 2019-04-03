Расселл Уэстбрук повторил уникальный рекорд НБА и посвятил его погибшему рэперу Nipsey Hussle

Разыгрывающий "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 20+ очков, 20+ подборов и 20+ передач в одном матче.

В домашней встрече с "Лейкерс" Уэстбрук набрал 20 очков, сделал 20 подборов и 21 передачу. При этом, за 37 минут игрового времени у баскетболиста было только две потери. Затем он повторил уникальное достижение Уилта Чемберлена. 2 февраля 1968 года легенда "Филадельфии" в игре против "Детройта" набрал 22 очка, сделал 25 подборов и 21 передачу.

Это 31-й трипл-дабл Рассела за сезон и 135-й в его карьере. По количеству трипл-дабл в карьере Уэстбрук приблизился к Мэджика Джонсона, в активе которого их 138. Лидером по этому показателю является Оскар Робертсон – 181 трипл-дабл.

Расселл Уэстбрук посвятил свой исторический трипл-дабл рэперу Nipsey Hussle, который был убит 31 марта вблизи своего магазина одежды в Лос-Анджелесе.

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"Это было не для меня. Это было для моего приятеля, это для Нипси. 20+ 20+ 20. Люди знают, что это значит. Покойся с миром, Нипси", – сказал Уэстбрук после матча.

"That's for Nipsey!"



Russ finishes with 20 PTS, 21 AST & 20 REB in @okcthunder's win over LA. pic.twitter.com/Klp6IFuYF4 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 3 квітня 2019 р.

Трипл-даблбаскетбольный термин, означающий набор игроком в одном матче в трех статистических показателях не менее 10 пунктов. В качестве показателей могут выступать очки, перехват, блок-шоты, результативные передачи и каблуки.