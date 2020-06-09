Расширение УПЛ, возвращение болельщиков на украинские стадионы: новости спорта 8 июня
Понедельник, 8 июня, показался интересным на спортивные события. О главных читайте в дайджесте Спорт 24.
Чемпионат Украины по футболу расширят до 16 команд
Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) расширят до 16 футбольных клубов с сезона 2021/2022. Соответствующее решение было принято 5 марта 2020 года на заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ). По итогам XXIII конгресса УАФ, который состоялся 7 июня, решение решили не менять, несмотря на пандемию COVID-19.
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Сейчас в чемпионате Украины выступают 12 клубов. Команды играют 22 тура, после чего разделяются на две "шестерки" – верхнюю и нижнюю. После разделения верхняя шестерка разыгрывает награды, а нижняя – борется за выживание.
Когда в Украине позволят фанатам посещать футбольные матчи
Проведение футбольных матчей в Украине возобновили с 30-го мая. Сейчас поединки происходят при пустых трибунах. В Минздраве дали прогноз, когда украинцы смогут вернуться на стадионы.
По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, после 10 июня, когда в Украине позволят культурные мероприятия, Минздрав будет рассматривать вопрос возможной даты допуска зрителей на стадионы.
Он заявил, что Минздрав представит официальную позицию относительно даты допуска зрителей, количества и процента заполнения стадионов.
- По состоянию на 8 июня в Украине подтверждено 27 462 случая заражения COVID-19, 12 195 человек уже выздоровели, еще 797, к сожалению, умерли.
Новый тренер в сборной Украины
В тренерском штабе сборной Украины будет работать новый помощник, который станет ассистентом Андрея Шевченко. Его имя пока неизвестно.
- Известный журналист Игорь Цыганик сообщил в своей программе "Цыганик Live", что иностранный специалист будет помогать главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.
- Глава УАФ Андрей Павелко подтвердил информацию: "Тренерский штаб остается тот же. Дополнительно привлечем еще одного специалиста из Италии, который работал в Англии. Он усилит тренерский штаб сборной".
- По словам журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, речь идет о тренере по физподготовке Андреа Адзалине.