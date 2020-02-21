24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Растерянный малыш попал на командное фото "Арсенала" в матче Лиги Европы: милый поступок игроков

- Читати новину українською
Игроки "Арсенала" в матче против "Олимпиакоса" / twitter.com/Arsenal

Лондонский "Арсенал" сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы. В гостях "канониры" обыграли греческий "Олимпиакос".

Однако не только счетом матча запомнилась эта игра. В ее начале футболистов на поле традиционно вывели дети. И один из мальчишек несколько растерялся и не пошел за остальными, когда они покидали поле. Растерянная ребенок так и стояла на поле, пока команды готовились к командной фото. Увидев малыша, футболисты "Арсенала" позвали его к себе, где и сделали с ним фотографию.


Командное фото игроков "Арсенала" и растерянного малыша (фото: twitter.com/Arsenal)

Время: Бывший игрок "Зари" Деннис забил курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: видео

Сам матч закончился минимальной победой "Арсенала" благодаря голу Ляказетта. Ответный Матч в Лондоне состоится 27 февраля.

Видеообзор матча Олимпиакос – Арсенал

 

Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений
сегодня
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Семья Лига Европы Арсенал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:03 В матче НХЛ 165-сантиметровый хоккеист уложил на лед двухметрового здоровяка: видео драки
Юрій Семенюк
сегодня 12:40 Это выглядит безумием: Джокович запустил флешмоб по погружению в ледяную воду – видео
Юрій Семенюк
сегодня 11:42 Нападающий "Аякса" позорно поиздевался над соперником, который упал после подката: видео
Юрій Семенюк
сегодня 10:48 Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри: что ожидать от боя чемпионов в хэвивейте
Андрій Тудовші
сегодня 08:18 Ничьи МЮ и "Севильи", победы "Интера" и "Ромы": видеообзоры матчей 1/16 финала Лиги Европы
Ігор Саджениця
Новости
Больше новостей
Залиште відгук