Растерянный малыш попал на командное фото "Арсенала" в матче Лиги Европы: милый поступок игроков
Лондонский "Арсенал" сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы. В гостях "канониры" обыграли греческий "Олимпиакос".
Однако не только счетом матча запомнилась эта игра. В ее начале футболистов на поле традиционно вывели дети. И один из мальчишек несколько растерялся и не пошел за остальными, когда они покидали поле. Растерянная ребенок так и стояла на поле, пока команды готовились к командной фото. Увидев малыша, футболисты "Арсенала" позвали его к себе, где и сделали с ним фотографию.
Командное фото игроков "Арсенала" и растерянного малыша (фото: twitter.com/Arsenal)
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Сам матч закончился минимальной победой "Арсенала" благодаря голу Ляказетта. Ответный Матч в Лондоне состоится 27 февраля.
Видеообзор матча Олимпиакос – Арсенал
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