Растерянный малыш попал на командное фото "Арсенала" в матче Лиги Европы: милый поступок игроков

Лондонский "Арсенал" сыграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы. В гостях "канониры" обыграли греческий "Олимпиакос".

Однако не только счетом матча запомнилась эта игра. В ее начале футболистов на поле традиционно вывели дети. И один из мальчишек несколько растерялся и не пошел за остальными, когда они покидали поле. Растерянная ребенок так и стояла на поле, пока команды готовились к командной фото. Увидев малыша, футболисты "Арсенала" позвали его к себе, где и сделали с ним фотографию.



Командное фото игроков "Арсенала" и растерянного малыша (фото: twitter.com/Arsenal)

Время: Бывший игрок "Зари" Деннис забил курьезный гол "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы: видео

Сам матч закончился минимальной победой "Арсенала" благодаря голу Ляказетта. Ответный Матч в Лондоне состоится 27 февраля.

Видеообзор матча Олимпиакос – Арсенал