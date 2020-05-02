24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Рауль Рианчо назвал тренера, который смог бы вернуть "Динамо" чемпионство в Украине

- Читати новину українською
Сергей Ребров и Рауль Рианчо
Сергей Ребров и Рауль Рианчо / ФК "Динамо"

Бывший помощник главного тренера "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо высоко оценил навыки экс-наставника "бело-синих" Сергея Реброва.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров мог бы помочь "Динамо" вернуться на прежний уровень. Об этом рассказал Рауль Рианчо в интервью gazeta.ua.

Читайте также Нападающий сборной Украины мог перейти в "Динамо": сейчас он играет в Лиге чемпионов

"Сергей Ребров – это такой тренер, который всегда хочет эволюционировать, развиваться и учиться. За короткое время он сделал Ференцварош чемпионом страны и вывел команду в групповой турнир Лиги Европы".

Ребров смог бы снова быть тренером "Динамо". Это даже было бы хорошо. Он сейчас в такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому. Имеет динамовское сердце. Для Сергея Динамо это родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, знает, как достичь успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев,
– отметил Рианчо.

Что известно о Сергее Реброве

  • Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.
  • Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".
  • С 2014-го по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.
  • Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Теги: Новости Спорта Сергей Ребров Динамо Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
День в истории – 34 года назад киевское "Динамо" завоевало последний еврокубок в своей истории
сегодня , 13:09 День в истории – 34 года назад киевское "Динамо" завоевало последний еврокубок в своей истории
Ігор Саджениця
Начало эры гения: 15 лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону" – видео
1 мая , 18:33 Начало эры гения: 15 лет назад Месси забил свой первый гол за "Барселону" – видео
Юрій Семенюк