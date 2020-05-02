Рауль Рианчо назвал тренера, который смог бы вернуть "Динамо" чемпионство в Украине

Бывший помощник главного тренера "Динамо" и сборной Украины Рауль Рианчо высоко оценил навыки экс-наставника "бело-синих" Сергея Реброва.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров мог бы помочь "Динамо" вернуться на прежний уровень. Об этом рассказал Рауль Рианчо в интервью gazeta.ua.

Читайте также Нападающий сборной Украины мог перейти в "Динамо": сейчас он играет в Лиге чемпионов

"Сергей Ребров – это такой тренер, который всегда хочет эволюционировать, развиваться и учиться. За короткое время он сделал Ференцварош чемпионом страны и вывел команду в групповой турнир Лиги Европы".

Ребров смог бы снова быть тренером "Динамо". Это даже было бы хорошо. Он сейчас в такой стадии, что готов работать в любой лиге. Он готов к этому. Имеет динамовское сердце. Для Сергея Динамо это родной клуб. Он знает игроков команды, проблемы клуба, знает, как достичь успеха. Он бы вернул золотые медали в Киев,

– отметил Рианчо.

Что известно о Сергее Реброве

Сейчас Сергей Ребров возглавляет клуб "Ференцварош", с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии.

Ребров – воспитанник "Шахтера", однако самый успешный период как футболист провел в киевском "Динамо".

С 2014-го по 2017 Ребров возглавлял "Динамо", с которым дважды стал чемпионом Украины.

Между периодом на тренерском мостике "Динамо" и "Ференцвароша" 45-летний специалист возглавлял саудовский клуб "Аль-Ахли".

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24