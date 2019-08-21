Разбитые ноги и 52-часовой бег: факты о самом изнурительном ультра марафоне в мире
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – мы уже много рассказывали о различных марафонах, но о Barkley вы точно не слышали. Он считается самым изнурительным во всем мире. Каждому из участников, которому удалось зарегистрироваться на марафон, директор гонки присылает в ответ письмо с сочувствием.
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Улыбка Фемиды.
Источник: 24 канал
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