Раздавать билеты на "Квартал"? – вратарь Рустам Худжамов резко высказался о депутатах в Раде

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов издавна отличался своей проукраинской позицией. Особое у него отношение и к ситуации в Украине. Да и к украинской политике.

К слову: А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов

В интервью изданию "Диалог" Рустам Худжамов рассказал, согласился ли бы он идти в политику после окончания футбольной карьеры.

Понимаете, я бы с удовольствием пошел бы в политику, если бы увидел реальную возможность здесь что-то изменить в лучшую сторону. Избираться на пять лет и стараться изо всех сил, так сказать, "колбасить" ради результата. Я бы, может, и рассмотрел такое предложение, если бы оно поступило. А просто пойти во власть, в парламент и просто ходить в футболке "Мама любит скорость"? Или раздавать билеты на "Квартал"... Идти туда, чтобы у меня появилось 20 квартир или машин... Ради этого идти в политику? Просто чтобы сделать лучше только жизнь своих родственников. Не знаю... Если уж идти во власть, то что-то сделать для страны, оставить свой след в истории,

– рассказал Рустам Худжамов.

В то же время: Федецкий за хорошую сумму в контракте любую эмблему поцелует, хоть задницу нарисуй. Стандартный набор современного политика, – Смалийчук

Футболка "Мама любит скорость" и билеты на "Квартал": что имел в виду Худжамов Депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский пришел на заседание Верховной Рады в футболке с надписью "Мама любит скорость". В расследовании журналистов было озвучено, что Дубинский и его семья за последние годы стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли. Общая стоимость имущества Дубинского оценивается в 2,5 миллиона долларов. Дубинский пользуется Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска, которая стоит почти 50 тысяч долларов и официально принадлежит его матери, Алле Березовской. По словам журналистов, пенсионерка владеет 7 машинами, среди них – Maserati. Скандальный депутат автопарк матери объяснил скромно: "Мама любит скорость". От этого и появилась надпись на футболках Дубинского.



Другой его однопартиец – актер и комик Юрий Корявченков ("Юзик")– был пойман на раздаче билетов на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины. Первой об этом рассказала бывшая певица Анастасия Приходько. Хотя сам нардеп убеждает, что это были бесплатные пригласительные.