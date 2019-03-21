Раздевалка сборной Украины в Португалии: видео

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Да Луж
Да Луж / twitter.com/maisfutebol

Сборная Украины уже совсем скоро встретится с командой Португалии в рамках первого матча отборочного этапа к Евро-2020.

Федерация футбола Украины в своем Instagram опубликовала видео из раздевалки "сине-желтых".

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Пішли до роздягальні збірної в Португалії? #МиЗбірна

Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine)

Матч состоится на стадионе лиссабонской "Бенфики" – "Да Луж", который вмещает более 65 тыс. болельщиков.

Португальцы в этой игре выступят как действующие чемпионы Европы. Матч в Киеве между сборными Украины и Португалии состоится – 14 октября.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Евро-2020
Источник: 24 Канал
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