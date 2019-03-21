Раздевалка сборной Украины в Португалии: видео
Сборная Украины уже совсем скоро встретится с командой Португалии в рамках первого матча отборочного этапа к Евро-2020.
Федерация футбола Украины в своем Instagram опубликовала видео из раздевалки "сине-желтых".
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Матч состоится на стадионе лиссабонской "Бенфики" – "Да Луж", который вмещает более 65 тыс. болельщиков.
Португальцы в этой игре выступят как действующие чемпионы Европы. Матч в Киеве между сборными Украины и Португалии состоится – 14 октября.
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Источник: 24 Канал
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