Разгром "Химика", очередная неудача "Запорожья": результаты Суперлиги по баскетболу

7 Читати новину українською
Результаты Суперлиги 6 декабря / ФБУ

В пятницу, 6 декабря, состоялись четыре матча чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге.

"Киев-Баскет" разгромил "Химик" в Суперлиге, "Прометей" сохранил лидерство. "Днепр" и "Черкасские Мавпы" одержали очередные победы.

Читайте также: Кубок Европы ФИБА: "Киев-Баскет" узнал соперников и календарь матчей

"Запорожье" – "Днепр" 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)

"Черкасские Мавпы" – "Одесса" 92:76 (22:17 22:17 24:16, 24:26)

"Киев-Баскет" – "Химик" 91:56 (19:17, 27:12, 19:17, 26:10)

"Прометей" – "Харьковские Соколы" 114:77 (36:12, 26:23, 30:27, 22:15)

Турнирная таблица Суперлиги

Порошенко забросали яйцами во время вече на Майдане: фото, видео
8 декабря
1296
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол чемпионат Украины по баскетболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
8 декабря 16:35 Команда украинца Шахова пропустила удивительный гол с сорока метров в Серии А: видео
Юрій Семенюк 62
8 декабря 16:10 Кубок мира по биатлону-2019: онлайн-трансляция
Юрій Семенюк 358
8 декабря 16:01 "Мариуполь" и "Львов" в игре с двумя удалениями не смогли выявить сильнейшего: видео
Михайло Гема 77
8 декабря 12:25 Британский Кличко: итоги реванша Джошуа – Руис
Михайло Гема 263
7 декабря 22:57 Яремчук и Безус своими голами принесли победу "Генту": видео
Юрій Семенюк 212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук