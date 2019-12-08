Разгром "Химика", очередная неудача "Запорожья": результаты Суперлиги по баскетболу
В пятницу, 6 декабря, состоялись четыре матча чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге.
"Киев-Баскет" разгромил "Химик" в Суперлиге, "Прометей" сохранил лидерство. "Днепр" и "Черкасские Мавпы" одержали очередные победы.
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"Запорожье" – "Днепр" 81:94 (25:25, 24:25, 14:29, 18:15)
"Черкасские Мавпы" – "Одесса" 92:76 (22:17 22:17 24:16, 24:26)
"Киев-Баскет" – "Химик" 91:56 (19:17, 27:12, 19:17, 26:10)
"Прометей" – "Харьковские Соколы" 114:77 (36:12, 26:23, 30:27, 22:15)
Турнирная таблица Суперлиги
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