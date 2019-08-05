Разгромные победы "Динамо" и "Шахтера", первая ничья в чемпионате: главные итоги 2 тура УПЛ

После него уже можно говорить о готовности команд к чемпионату. Хотя сам тур отличился неожиданными результатами. А также красивыми голами. Обо всем самом интересном – в обзоре Спорт24.

"Динамо" и "Шахтер" синхронно громят львовские команды

"Динамо" второй матч подряд проводило во Львове. На этот раз против ФК "Львов". И снова победило. Как и в матче с "Карпатами" посреди недели, "динамовцы" дважды забили незадолго до перерыва. При этом второй гол – с пенальти. И на этот раз "Динамо" удалось забить еще один гол уже во втором тайме.

Стоит увидеть: "Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины

С аналогичным счетом проиграла и другая львовская команда. "Карпаты" играли на выезде против "Шахтера". "Горняки" забили дважды незадолго до перерыва. И третий гол – во втором тайме.

При этом "Шахтер" на этот матч вышел в новой форме. Она посвящена 10-й годовщине победы в Кубке УЕФА. Из игроков, которые выигрывали этот трофей, в "Шахтере" остался лишь вратарь Андрей Пятов. Зато центральный защитник Александр Кучер, который тогда выступал за "горняков", перед этим матчем перешел как раз в "Карпаты". Но в этом матче он не сыграл.

Посмотрите видео: "Шахтер" без проблем разгромил "Карпаты"

Неожиданный лидер "Колос"

То, что "Динамо" и "Шахтер" не проиграли в первых двух турах УПЛ, не вызвало удивления. Но то, что среди лидеров чемпионата "Колос", который только вышел из Первой лиги – неожиданно. Команда Руслана Костышина на этот раз победила на выезде "Олимпик".

Хотя сам матч в Киеве отметился тремя удалениями и назначенным пенальти. Именно с него и забил Гавриш, принеся победу команде из Ковалевки.

Стоит увидеть, как "Колос" победил на выезде "Олимпик" в матче с тремя удалениями

К слову, "Колос" выигрывает второй матч подряд, а в команде удаляют игрока.

Неудачный старт "Александрии"

От бронзового призера предыдущего первенства "Александрии" ожидалось больше, чем два поражения на старте. При этом разочаровывает не только результат, но и игра команды Владимира Шарана. "Александрия" проиграла двум представителям Украины в еврокубках. Но именно в групповом этапе Лиги Европы вскоре им играть. А там соперники будут и серьезнее, чем "Мариуполь".

В этом матче стоит отметить вратаря Юрия Панькива, который спасал свою команду как мог. Но и он был бессилен, когда в его ворота назначили пенальти. Хотя именно Панькив отбил пенальти в прошлом туре от "Шахтера". Всего в его ворота назначили 32 удара с 11-метровой отметки (с учетом пенальти в матче против "Мариуполя"), из которых он отразил 14.

Видео, как "Мариуполь" неожиданно нанес "Александрии" второе подряд поражение

А для Руслана Фомина этот гол с пенальти стал вторым в этом чемпионате.

"Речное" дерби за "Десной"

В УПЛ сразу три команды названы в честь рек. И две из них сошлись в матче в Чернигове – "Десна" принимала "Ворсклу". И победила.

Оба гола, которые забили "северяне", оказались весьма эффектными. Но в каждом из этих голов есть "заслуга" защитника "Ворсклы" Владимира Чеснакова. Хотя и мастерство Владислава Калитвинцева отвергать не стоит.

А вот и видео, как "Десна" легко победила "Ворсклу" в Чернигове

Первая ничья в чемпионате

Первый тур УПЛ закончился без ничьих. Но в последнем матче тура вничью сыграли "Заря" и "Днепр-1". При этом для "Зари" это был четвертый матч за 11 дней.

Посмотрите видео, как "Заря" не сумела дома обыграть "Днепр-1"

Курьез тура

На матч против "Днепр-1" двое игроки "Зари" вышли в футболках без титульного спонсора. Речь идет о Виталии Вернидубе и Филиппе Будковском. На второй тайм игроки вышли в футболках уже с титульным спонсором.

Голы тура

Во втором туре УПЛ было забито немало красивых голов. Это и удар головой Буяльского.

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Гол Вакулы в ворота "Александрии". Полузащитник подхватил мяч в центре поля и дошел с ним к воротам соперников. Четыре игрока "Александрии" так и не сумели ему помешать.

Про гол Калитвинцева уже было сказано. И он действительно стоит внимания.

Но и второй гол "Десны" в исполнении Александра Филиппова в падении с разворота – тоже эффектный.

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Результаты 2 тура УПЛ

Мариуполь – Александрия 2:1

Голы: Фомин, 77 (пен.), Вакула, 83 – Ситало, 90+5

Десна – Ворскла 2:0

Голы: Калитвинцев, 19, Филиппов, 79

Львов – Динамо 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (пен.), Де Пена, 52

Олимпик – Колос 0:1

Гол: Гавриш, 68 (пен.)

Удаление: Пеньков, 66, Абубакар, 90+4 – Смирный, 43

Шахтер – Карпаты 3:0

Голы: Марлос, 40, Мораес, 45, Исмаил, 63

Заря – Днепр-1 1:1

Голы: Кочергин, 70 – Когут, 45+3