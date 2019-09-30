Разгромные победы Шахтера, Десны и Зари, Динамо возвращается на третье место: итоги 9 тура УПЛ

Девятый тур УПЛ подарил болельщикам футбола немало увлекательных матчей. А также до 20 голов в шести матчах. Поэтому не обошлось без разгромных побед и неожиданных счетов. Обо всем самом интересном – в обзоре Спорт24.

"Шахтер" громит "Ворсклу" перед Лигой чемпионов

Стартовал тур еще в пятницу, когда "Шахтер" на домашнем поле принимал "Ворсклу". Игру вынесли на будний день, ведь уже во вторник, 1 октября, "горнякам" играть матч Лиги чемпионов на выезде против "Аталанты".

Во втором туре подряд "Ворскла" потерпела разгромное поражение. Но если от "Динамо" полтавчане пропустили пять голов, то "горняки" ограничились четырьмя точными ударами.

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Дебютные голы Бондаря и Коноплянки

Стоит отметить, что дебютные голы за "Шахтер" в этом матче забили сразу два украинских футболиста. Первый – это чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Валерий Бондарь.

Видео гола Бондаря

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Еще один гол забил Евгений Коноплянка. Правда, он отличился с пенальти.

Видео гола Коноплянки

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"Колос" побеждает "Карпаты": посягает на топ-6, но хочет быть восьмым

"Карпаты" и дальше "лихорадит". На этот раз "зелено-белые" дома проиграли "Колосу". Хотя могли и сыграть вничью, если бы Понде реализовал пенальти. Но голкипер Волынец потянул его удар с отметки, и вообще в матче неоднократно спасал свою команду.

Как это было: "Колос" на выезде обыграл "Карпаты" и закрепился в топ-6

Ошибка тура

Но стоит отметить, что матч во Львове мог сложиться несколько иначе. На 67-й минуте встречи защитник "Колоса" Вадим Парамонов получил желтую карточку. На 74-й минуте он же сыграл рукой в ​​своей штрафной, за что и был назначен пенальти в ворота "Колоса". Однако предупреждение получил не Парамонов, которое бы превратилось для него в удаление, а Александр Черноморец. Поэтому команды доиграли матч в равных составах.

Видео момента с игрой рукой Парамонова (смотреть с 9:50)

Цитата тура

Хотелось бы восьмое место занять. Восьмое – нормально. Пусть за шестерку борются. Ну мы не можем шум делать, зайти командой из села, и сразу кричать – "Мы хотим в еврокубки". Мы не делали большой селекции, мы не приглашали других футболистов. Футболисты, которые заслужили игрой в Первой лиге, сейчас играют в Премьер-лиге. Они стараются. С каждой игрой мы становимся популярнее. Мы самоотдачей, рвением нравимся простым болельщикам,

– после матча заявил главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.

"Александрия" выигрывает у "Львова"

В общем тур для львовских команд не задался. Второй раз подряд. "Львов" на выезде проиграл "Александрии". Матч выдался довольно боевым, но хозяева сумели реализовать свои моменты, в отличие от соперника.

А вот и видео, как "Александрия" всухую победила ФК "Львов"

Львовская "Александрия"

В "Александрии" сложилась интересная ситуация. Этот матч она сыграла против ФК "Львов" дома. А уже в четверг, 3 октября, во Львове будет играть домашний матч Лиги Европы против бельгийского "Гента". Там, к слову, играет нападающий сборной Украины и уроженец Львова Роман Яремчук. А также еще два украинца – Игорь Пластун, который в свое время выступал за львовские "Карпаты", и Роман Безус. После этого "Александрия" проведет домашний матч уже на своем поле ... против львовских "Карпат".

"Десна" и дальше вторая – разгромлен "Мариуполь"

В прошлом сезоне на серебряные медали претендовала "Александрия". На этот раз ее шагами решила пойти "Десна". Черниговская команда без проблем на выезде разгромила крепкий "Мариуполь". Так, азовцы среди недели сыграли тяжелый матч против "Динамо", и проиграли только из-за гола в добавленное арбитром время. Но четыре гола от "Александрии" этого не объясняют.

Это стоит увидеть: "Десна" на выезде разгромила "Мариуполь" и закрепилась на втором месте

Фото тура

После матча камеры на стадионе "Мариуполя" показали полузащитника Владислава Вакулу. Он действительно старался в этом матче, но его стараний было недостаточно. Отсюда и отчаяние на его лице.



Владислав Вакула после матча против "Десны" (фото: ФК "Мариуполь")

"Динамо" без проблем разбирается с "Днепр-1"

"Динамо", таки, кажется, вышло из кризиса. Команда вышла на победное шествие. На этот раз победила "Днепр-1". Стоит отметить, что это первая победа киевлян в матче УПЛ на НСК "Олимпийский" за четыре месяца. Но и "Днепр-1" соревновался. И даже имел возможность забить. Но не удалось.

Больше об этом: "Динамо" в тяжелом матче победил "Днепр-1"

Эта победа позволила "Динамо" снова занять третье место. Но до "Шахтера" целых десять очков.

Пенальти тура

Закрепил победу "Динамо" пенальти в ворота "Днепр-1". Арбитр матча Анатолий Абдула зафиксировал нарушение правил против Артема Беседина. Однако ни один повтор так и не показал, был ли контакт в штрафной площадке.

Видео пенальти в ворота "Днепр-1"

Протест тура

Фанаты "Динамо" на НСК "Олимпийский" принесли баннер, который в прошлом туре использовали в Полтаве. "Пустил ОПЗЖ в наш дом – моментально врагом стал нам всем". Это "послание" было адресовано почетному президенту клуба Григорию Суркису. Он стал народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пророссийского Виктора Медведчука. Именно при его содействии на базе "Динамо" состоялся "Кубок Верховной Рады Украины", где сыграли и другие депутаты ОПЗЖ. Этот же баннер фанаты "Динамо" вывесили и на матче против "Днепр-1".

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Но на этом они не остановились. Во время матча болельщики сорвали со стадиона баннеры телеканалов, принадлежащих Медведчуку – NewsOne и "112 Украина". И повесили их вверх ногами у себя на секторе.



Фанаты "Динамо" сорвали баннеры NewsOne и "112 канала" (фото: Виктория Куранова)

"Заря" громит "Олимпик", у дончан снова удаления

Закрывал тур еще один матч в Киеве, в котором "Олимпик" принимал "Зарю". Казалось, что команда Висенте Гомеса таки сможет дать бой грозному сопернику. Так, возможно, оно бы и произошло, если бы не удаление еще в первом тайме. После этого "Олимпик" пропустил один гол до перерыва, а еще четыре – во второй 45-минутке.

Как это было: "Заря" на выезде разгромила "Олимпик", забив пять голов

Акция тура

В рамках 9-го тура Favbet Лиги Специальная Олимпиада Украины (СОУ) провела акцию. Юные футболисты СОУ вывели на поле игроков команд. Цель акции – привлечь внимание общества к движению СОУ и достижениям ее спортсменов, а также предоставить возможность маленьким футболистам СОУ почувствовать себя членами единой большой футбольной семьи.

Специальная Олимпиада Украины (СОУ)

Всеукраинская общественная организация людей с инвалидностью, которая является частью Всемирной Специальной Олимпиады и делает все для того, чтобы показать нашему обществу возможности и достижения людей с недостатками умственного развития как спортсменов и как членов общества. Движение Специальной Олимпиады в Украине существует с 1991 года, имеет ячейки в 21 регионе, где по программе СОУ занимаются футболом три тысячи людей с умственными недостатками.



Футболисты и дети из Специальной Олимпиады Украины (фото: ФК "Карпаты")

Результаты матчей

Шахтер – Ворскла 4:0

Голы: Бондарь, 33, Коноплянка, 50 (пен.), Алан Патрик, 72, Мораес, 77

Карпаты – Колос 1:2

Голы: Назарин, 28 – Смирный, 8, Волков, 44

Нереализованный пенальти: Понд, 75

Александрия – Львов 2:0

Голы: Банада, 36, Безбородко, 90+2

Мариуполь – Десна 0:4

Голы: Хльобас, 20, 67, Филиппов, 21, 81

Динамо – Днепр-1 2:0

Голы: Вербич, 30 Цыганков, 80 (пен)

Олимпик – Шахтер 0:5

Голы: Юрченко, 40, Русин, 53, 87, Леднев, 73, Кабаев, 80

Удаление: Ксенз, 37 (Олимпик)

Турнирная таблица