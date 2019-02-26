Разгромы "Карпат" и "Динамо", уверенная победа "Шахтера": итоги 19-го тура УПЛ

Большой футбол вернулся в Украину. После матчей украинских команд в Лиге Европы, очередь дошла и до чемпионата. И здесь не обошлось без неожиданных результатов, красивых голов, необдуманных решений арбитров и еще много интересных вещей. О важнейших моментах 19-го тура УПЛ – в обзоре Спорт24.

Победа "Мариуполя" при неоднозначном арбитраже

Открывать тур выпало матчу в Мариуполе, где местная команда принимала "Олимпик". Некое дерби Донецкой области.

Сама игра, кроме победы "Мариуполя", отличилась еще и неоднозначными решениями арбитра Дениса Шурмана. Он засчитал гол Геннадия Пасича, хотя игрок находился ближе к линии ворот в момент удара его партнера. И мяч в игрока "Олимпика" попал от защитника, но это был рикошет. Поэтому довольно спорное решение.

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"Сравнил" счет из-за ошибочного решения арбитр во втором тайме, когда назначил второй пенальти в ворота "Олимпика". Мяч якобы попал в руку Матару. Хотя повторы показали, что игрок сыграл корпусом.

Благодаря этой победе "Мариуполь" набрал 27 очков. Столько же после тура у полтавской "Ворсклы" и черниговской "Десны". Поэтому команды делят 5-7 место. Четвертая луганская "Заря" имеет 28 баллов. У "Олимпика" же осталось 19 баллов, и он десятый.

Для кого футбол в Мариуполе?

Таким вопросом задались фанаты на трибунах стадиона имени Бойко в Мариуполе. В субботу, 23 февраля, в 14:00 в городе было 3 градуса по Цельсию. Поэтому на матчи, согласно, официальным данным, пришло 1214 зрителей. Обещанное теплое время не помогло собрать большую поддержку "Мариуполю".



Баннер во время матча в Мариуполе

Цитата тура

После того, как Геннадий Пасич отправил мяч в ворота "Мариуполя", и арбитр еще не принял решение, главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук очень громко доказывал рефери, что гол был забит. "Алло! Чистый гол!", – кричал Шевчук.

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Учитывая, что на принятие решения Денис Шурман потратил около минуты, то все это время наставник "Олимпика" повторял эту фразу. Настолько громко, что его слышали не только на стадионе, но и во время трансляции матча.

Бразильский "Львов" сенсационно проигрывает "Черноморцу"

В зимнее трансферное окно "Львов" объявил о подписании новых игроков накануне возобновления чемпионата. Команду пополнили сразу 10 футболистов. Восемь из них – бразильцы. Поэтому их общая численность в клубе достигла 16-ти игроков. Если другой львовский клуб "Карпаты" после "движения на испанизацию" называли "Лос-Карпатос", то "Львов" уже можно смело называть "Сан-Львовио".

Усилился зимой и "Черноморец". Настолько, что команду было не узнать в матче против "Львова". Команда полностью контролировала игру, создавала моменты. И могла выигрывать с крупным счетом. И все решил единственный гол. При этом решение о взятии ворот полностью было на арбитре встречи Владимире Новохатном. И он засчитал гол Виталия Гошкодери.

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Поддержка тура

На этот матч футболисты "Львова" вышли в футболках в поддержку своего партнера Лукаса Тейлора, который получил травму на сборах. Какое именно повреждение у игрока, в клубе не сообщают. Как и сроки его возвращения в строй. Но футболисту сделали операцию.

На футболках игроков "Львова" была надпись Estamos juntos – "Мы с тобой".



Игроки "Львова" в футболках в поддержку Лукаса Тейлора (фото ФК "Львов")

Фанатские выходки тура

Матч во Львове также отличился и фанатскими действиями. Хотя зрителей на трибунах было всего 700. При этом участие в них приняли представители трех клубов – "Львов" и "Черноморец" соответственно, а также "Карпат". Последние пришли на матч, чтобы выразить свое "недовольство" тем, что "Львов" играет на стадионе "Украина", который является домашним для "зелено-белых". Все потому, что на "Арене Львов" перестилают газон, поэтому матчи там пока проводить нельзя.

Они бросили несколько файеров на поле во время матча. Поэтому игру пришлось остановить. Также с их стороны звучали различные выкрики в сторону ФК "Львов".

Фанаты "Черноморца" тоже отличились. Двое болельщиков одесского клуба тоже решили сыграть в футбол во время матча. Но на поле вместе с футболистами. Игру снова пришлось останавливать.



Болельщики "Черноморца" во время матча во Львове (фото: Евгений Кравс)

Братский дубль за "Десну"

Все самое интересное в матче "Арсенал-Киев" против "Десны" произошло в самом начале матча и в конце. На 1-й и 91-й минутах встречи были забиты два гола в ворота канониров. При этом сделали это братья Фаворовы. Сначала отличился Денис, а в конце с пенальти – Артем.

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Это был матч, в котором "канонир" Гегам Кадимян и два игрока "Десны" Андрей Богданов и Михаил Сергийчук сыграли за шестые клубы в УПЛ. Кадимян до этого защищал цвета "Говерлы", "Олимпика", "Карпат", "Зари" и "Ворсклы". Богданов ранее выступал за "Арсенал", "Динамо", "Металлист", "Волынь" и "Олимпик". Михаил Сергийчук ранее надевал футболки "Карпат", "Говерлы", "Олимпика", "Вереса" и "Ворсклы".

"Зелено-белое" дерби с "Карпатами"

Довольно неожиданный результат показала и другая львовская команда – "Карпаты". "Львы" на выезде обыграли "Ворсклу". При этом разгромили их. А Марьян Швед оформил хет-трик.

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Хотя ход событий на поле в первом тайме не давал оснований думать о победе именно "Карпат". Команды играли в равный футбол. Иногда им приходилось бороться не столько с соперниками, как с состоянием газона. И львовянам удалось отличиться первыми – гол забил Франциско ди Франко.

А уже во втором тайме был бенефис Шведа. Начало ему положил арбитр матча Константин Труханов, который назначил неоднозначное пенальти в ворота "Ворсклы". После этого полтавчане "поплыли", и Швед показал свое мастерство. Чем порадовал фанатов "Селтика". И вышел на второе место в гонке бомбардиров УПЛ. В его активе 11 голов. И первый хет-трик в УПЛ.

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Герой тура

Именно Марьян Швед становится героем тура. Он дважды показал себя искусным нападающим, который может заканчивать голевые атаки с легкостью.

Неожиданный разгром от "Динамо"

Киевское "Динамо" начало 2019 год достаточно успешно. Команде удалось пройти греческий "Олимпиакос" в 1/16 финала Лиги Европы. Теперь их ждет английский "Челси". Пока же команда разгромила "Зарю".

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"Динамо" в этом матче действовало как слаженный механизм. При том что испанский нападающий Фран Соль часто выпадал из игры. Но свой гол он все же забил. А до этого дублями отличились Николай Шапаренко и Беньямин Вербич.

"Шахтер" бросает все силы на чемпионат

А "Шахтер" после вылета из Лиги Европы может все силы отдать УПЛ. Команда пока имеет 7-очковый отрыв от "Динамо". Поэтому до конца чемпионата будет пытаться его сохранить. И начали это "горняки" в центральном матче 19-го тура УПЛ – в игре против третьей "Александрии".

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Несмотря на статус матча, борьбы не получилось. Игроки "Шахтера" в первом тайме полностью контролировали игру и забили два гола. Второе взятие ворот на счету Мораеса. Это 15-й гол бразильского нападающего в чемпионате. И он лидирует в гонке бомбардиров.

Гости "проснулись" только во втором тайме. Но хотя бы сократить отставание не могли. Зато почти пропустили третий гол. Но Марлос не переиграл Юрия Панькова с пенальти.

К слову, это был юбилейный матч для вратаря "Шахтера" Андрея Пятова и полузащитника "горняков" Тараса Степаненко – 300-й и 250-й соответственно. При этом голкипер донецкой команды сыграл 150-й "сухой" матч.

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Результаты матчей

Мариуполь – Олимпик 2:1

Голы: Пихаленок, 45+4 (пен.), Борячук, 48 (пен.) – Пасич, 28

Львов – Черноморець 0:1

Голы: Гошкодеря, 32

Арсенал – Десна 0:2

Голы: Денис Фаворов, 1, Олександр Фаворов, 90+1 (пен)

Ворскла – Карпаты 0:4

Голы: Ди Франко, 25, Швед, 51 (пен), 55, 90+1

Нереализованное пенальти: Карека, 84 (Ворскла)

Динамо – Заря 5:0

Голы: Шапаренко, 34, 45, Вербич, 38, 53, Соль, 73

Шахтер – Александрия 2:0

Голы: Марлос, 14, Мораєс, 35

Нереализованное пенальти: Марлос, 78