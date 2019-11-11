Разъяренный Роналду покинул стадион до окончания матча с "Миланом": реакция "Ювентуса" (видео)

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не доиграл матч против "Милана" (1:0) и был заменен на Дибала, который в итоге забил победный гол.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарре на 55-й минуте заменил звездного португальца, который сразу пошел в раздевалку.

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Позже 34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось еще три минуты. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.

Looooool no way Cristiano Ronaldo subbed off and booed by Juve fans? Dont kill me pic.twitter.com/ifdt1xcGAG — Ahmed ∞ (@MessiCuIe) 10 ноября 2019 г.

Тренер после матча объяснил замену тем, что у форварда – проблема с коленом, а также оправдал его поведение.

Последний месяц его беспокоит колено, он повредил связки на тренировке. Мы должны благодарить Роналду, что в такой ситуации он повел себя самоотверженно и сделал все, чтобы сыграть сегодня. Мне понятна злость, когда ты пытаешься, а тебя меняют. Меня бы больше беспокоило, если бы ему было все равно,

– цитирует Сарре Football Italia.

К слову, по внутренним правилам клуба, Роналду должен был быть оштрафован на крупную сумму, однако руководство "Юве" не стало применять санкции к игроку.

Самое интересное, что аналогичная ситуация произошла и среди недели в выездном матче Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Тогда португалец был заменен на 82-й минуте и также был явно недоволен, проигнорировав тренера после замены.

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Для 34-летнего португальца замены в двух матчах подряд стали первыми с мая 2016 года, а за весь прошлый сезон ему всего дважды пришлось покидать поле досрочно. При этом в обоих последних матчах он действительно выглядел плохо.