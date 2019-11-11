Разъяренный Роналду покинул стадион до окончания матча с "Миланом": реакция "Ювентуса" (видео)

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не доиграл матч против "Милана" (1:0) и был заменен на Дибала, который в итоге забил победный гол.

Главный тренер туринцев Маурицио Сарре на 55-й минуте заменил звездного португальца, который сразу пошел в раздевалку.

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Позже 34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось еще три минуты. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.

Тренер после матча объяснил замену тем, что у форварда – проблема с коленом, а также оправдал его поведение.

Последний месяц его беспокоит колено, он повредил связки на тренировке. Мы должны благодарить Роналду, что в такой ситуации он повел себя самоотверженно и сделал все, чтобы сыграть сегодня. Мне понятна злость, когда ты пытаешься, а тебя меняют. Меня бы больше беспокоило, если бы ему было все равно,
– цитирует Сарре Football Italia.

К слову, по внутренним правилам клуба, Роналду должен был быть оштрафован на крупную сумму, однако руководство "Юве" не стало применять санкции к игроку.

Самое интересное, что аналогичная ситуация произошла и среди недели в выездном матче Лиги чемпионов против "Локомотива" (2:1). Тогда португалец был заменен на 82-й минуте и также был явно недоволен, проигнорировав тренера после замены.

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Для 34-летнего португальца замены в двух матчах подряд стали первыми с мая 2016 года, а за весь прошлый сезон ему всего дважды пришлось покидать поле досрочно. При этом в обоих последних матчах он действительно выглядел плохо.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол ФК Милан Криштиану Роналду Ювентус
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