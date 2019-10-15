Разница между Фелишем и мной только два нуля, – Караваев о победе Украины

Александр Караваев поделился впечатлениями от выхода сборной Украины на Евро-2020. 14 октября украинцы победили Португалию и досрочно вышли в групповой этап чемпионата Европы.

– Какие эмоции после матча?

Ну что можно рассказывать? Эмоции такие, что не передать. Вышли на Евро с хорошей игрой, хорошим результатом. Минимум пропустили, много забили. Что может быть лучше? Играли сегодня при 70 тысячах болельщиках. Такая поддержка. Как мы могли не выиграть? Тем более вдесятером нас так поддерживали, словно эти 70 тысяч на поле были.

Тяжело было. Вдесятером против чемпионов Европы играть. Мы показали характер, что у нас есть и сила, и воля. Мы отдали все силы. Даже на 85-й минуте мы были возле их ворот и держали мяч. Мы старались то, что от нас требовалось, выполнять. И это дало свои результаты и плоды.

Знаете, все считают португальцев лидерами. И они проигрывают 2:0 и выходят на второй тайм. Конечно им хочется забить. Мы бы в такой ситуации тоже бы бежали вперед. Они пытались нагнетать. Но впоследствии игра успокоилась. Мы тоже много раз выбегали. Забили бы третий...

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– Что Шевченко говорил?

Что говорил? Молодцы. Забежал, кричал. Все кричали. Эмоции, которые не передать.

– Какие цели на Евро-2020?

Максимальные цели. Когда уже поедем туда и будем готовиться. Конечно, что цели будут максимальные. Какие, то уже ближе к Евро объявят...

– С кем хотите сыграть?

Со всеми. Чтобы играть с топ-5 сборными, надо проходить как можно дальше.

– Вы уже осознали, где вы?

Ну мы уже выходили на Евро (смеется, – Спорт24). У меня это особый случай, ведь я почти все матчи играл, и есть моя заслуга.

– Состав сборной Португалии дорогой, один Фелиш – 126 миллионов евро?

Мы сегодня шутили, что он может выйдет на мой фланг. Да, он стоит 120 миллионов евро, а я 1,2 миллиона евро. В сто раз больше. Разница между нами только два нуля.

– В чем такая разница?

Ну так где они играют, а где мы?

– Но вы их обыграли.

Ну так хорошо. Значит мы прогрессируем.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

– Когда был финальный свисток, что было на душе?

И я не знал что делать – радоваться, плакать, благодарить всех. Такая поддержка, когда последние 20 минут, у нас удаление, и стадион кричал каждую минуту "Украина!". Ради этого стоит жить.

– Как это, играть 20 минут в меньшинстве против чемпионов Европы?

Ну как, вот тут немного стоит вилочка в горле. Когда мы смотрим друг другу в глаза, и говорим: "Ребята, надо выстоять". Такое раз в жизни бывает. Мы выстояли и за себя, и за того парня. Мы показали, что мы команда. Мы все друг за друга переживаем.