В Австрии стартует новый сезона Формулы-1. В пятницу, 3-го июля, на трассе "Ред Булл Ринг" в Шпильберге стартовали свободные заезды.

Во время практики напомнил о себе талантливый гонщик Red Bull Макс Ферстаппен. Голландец, претендующий на чемпионство, не справился с управлением. Об этом сообщает 24 канал.

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Ферстаппен, на домашнем для своей команды гран-при, не справился в повороте Niki Lauda Kurve. Поворот после финишной прямой названный в честь легендарного австрийского пилота Ники Лауды.

Макса занесло в повороте, после чего развернуло. К счастью, голландец не пострадал и быстро вернулся на трассе.

Результаты первых свободных заездов

Первые свободные заезды выиграл британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон, который опередил партнера по команде Валттери Боттаса.

Ферстаппен продемонстрировал третье время, проиграв Хэмилтону более пол секунды.

Лучшим из Ferrari оказался Шарль Леклер, который показал только 10-е время.