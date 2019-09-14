"Бавария" снова потеряла очки, чудом не победив "Лейпциг": видео

В субботу, 14 сентября, действующие чемпионы Германии отправились в гости к "Лейпцигу" на матч 4-го тура чемпионата Германии. Команды разошлись результативной ничьей 1:1.

РБ Лейпциг – Бавария 1:1

Голы: Форсберг, 45+3 – Левандовски, 3

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В четвертом туре чемпионата Германии встретились лидеры лиги "Лейпциг" и "Бавария". В последнее время противостояние этих команд стало принципиальным и "Лейпциг" едва ли не единственный, кто может навязать "Баварии" конкуренцию в Германии.

Быстрый гол "Баварии"

Гости очень агрессивно начали матч, что вылилось в забитый мяч. Мюллер, который на днях отпраздновал 30-летие, вырезал на Левандовского. Поляк вышел один на один с Гулачи и переиграл венгра – 1:0.

Хозяева поля едва не отыгрались в следующей атаке. Вернер вывел на ударную позицию Клостерманна, но фулбек пробил значительно выше ворот Нойера. После этого "Бавария" полностью взяла под контроль игру: мюнхенцы транжирили опасные моменты один за другим. На 38 минуте чемпионы Германии заработали пенальти: Забитцер грубо сыграл против Эрнандеса в штрафной. Рефери назначил пенальти, но решил отменить наказание, просмотрев повтор.

В компенсированное к первому тайму время уже Эрнандес нарушил правила в собственной штрафной и арбитр указал на пенальти. На этот раз рефери своего решения не изменил и Форсберг сравнял счет.

СБ Лейпциг – Бавария видеообзор первого тайма

Возрождение хозяев

После перерыва "Лейпциг" вышел совсем другой командой. "Быки" сразу создали несколько острых моментов и заставили Нойера демонстрировать свои навыки. "Бавария" ответила сразу: Киммих вывел на ударную позицию Комана и француз чудом не забил. Мяч выбили защитники.

На 60 минуте Нойер вновь продемонстрировал хорошую реакцию. Забитцер нанес дальний удар и мяч резко изменил траекторию. Мануэлю удалось отбить сложный удар левой рукой.

Через четыре гола свою невероятную реакцию продемонстрировал Гулачи. Толиссо позволили пробить с близкого расстояния – вратарь "Лейпцига" чудом спас партнеров. В следующей атаке партнеры вывели Вернера лицом к лицу с Нойером, но Тимо пробил мимо ворот.

На 77 минуте Гулачи едва не "привез" гол. После удара Комана мяч падал за шиворот венгерскому голкиперу и тот едва не занес мяч в собственные ворота. Хозяев спас каркас ворот. А на 89 минуте Вернер должен был вырывать победу для своей команды. Он вышел на свидание с Нойером и пробил точно в голкипера "Баварии". Гости в компенсированное время также могли вырвать победу. Мюнхенцы заработали острый штрафной, Коутинью выполнил навес, Зюле сделал пас на Левандовски, но Роберт чудом не попал.