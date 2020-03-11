"Лейпциг" разгромил "Тоттенхэм" и впервые сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов: видео

"Лейпциг" победил "Тоттенхэм" и во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Немецкий клуб в домашней игре не оставил шансов англичанам и впервые прошел в четвертьфинал турнира.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм 3:0

Голы: Забитцер, 10, 21, Форсберг, 87

Первая игра между командами состоялась в Лондоне 19 февраля. Немецкий клуб одолел англичан и одержал логическую победу с минимальным счетом.

Единственный гол в матче с пенальти забил Тимо Вернер. В ответном матче "шпорам" как минимум нужно было забивать один гол, чтобы сравнять счет в противостоянии.

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Бенефис Забитцера

Уже на старте матча дела "Тоттенхэма" стали плохими, а все потому, что "Лейпциг" открыл счет. Во время рядовой атаки Вернер нанес удар по воротам "шпор", который заблокировали.

После этого мяч снова оказался у Вернера, который покинул штрафную зону гостей и нашел пасом Забитцера. Хавбек сборной Австрии в одно касание нанес дальний удар в нижний угол и Льорис ничем не смог помочь.

На 19-й минуте "быки" удвоили преимущество. Вернер вбежал в штрафную и замкнул прострел Анхелино. Но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Вернера.

Но очень быстро счет таки стал 2:0. Через две минуты после отмененного гола Забитцер оформил дубль.

Орье неудачно переправил верховую передачу, отдав на ход Анхелино. Защитник прострелил в штрафную на Забитцера, который головой снова пробил точно в угол.



Забитцер празднует гол в ворота "Тоттенхэма" / Фото twitter.com/ChampionsLeague

На 28 минуте три игрока "Лейпцига" выбежали в контратаку. Мяч был у Вернера, который вошел в штрафную и пробил в левый нижний от Льориса угол. Чемпион мира парировал удар немецкого нападающего.

Через три минуты Тимо снова был на ударной позиции. Нападающий без сопротивления добрался до штрафной гостей и нанес дальний удар. На этот раз мяч пролетел значительно выше ворот.

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Первая угроза у ворот "Лейпцига" возникла на 41 минуте. Ло Чельсо прошел двух защитников и пробил в дальний угол. Гулачи парировал мяч, летевший в правый нижний от него угол, а на добивании никого из игроков лондонцев не оказалось.

На 45 минуте счет едва не стал 3:0. После того, как "быки" вышли в контратаку, Вернер исполнил "черпачок" на Мукиэле, который неудачно пробил боковыми ножницами. Эрик Дайер попытался выбить мяч, но попал в Шика. После этого мяч покатился в угол ворот Льориса, но голкипер не позволил случиться курьезному голу.

Беззубый "Тоттенхэм"

В начале второго тайма "Лейпциг" потерял Мукиэле. В игровом эпизоде футболист получил мячом по лицу. На поле быстро появились медики, которые оказали ему помощь. Но продолжить матч Норди не смог. Вместо него на поле вышел Адамс.

Старт второй половины игры не отличался высокой скоростью или большим количеством острых моментов. "Лейпциг" вполне устраивал счет, а гости из Лондона, похоже, не имели что предложить сопернику.

Аж на 74 минуте "Тоттенхэм" создал первый острый момент во втором тайме. Моура с левого фланга прострелил в центр штрафной на Алле. Хавбек пробил в касание точно в руки Гулачи.

На 87 минуте счет стал разгромным. Редкая во втором тайме позиционная атака хозяев завершилась грубыми ошибками защитников "Тоттенхэма". Форсбер, который только вышел на поле, едва ли не первым касанием из пределов штрафной вбил мяч в сетку.

Как для действующего финалиста Лиги чемпионов, "Тоттенхэм" слишком рано сложил оружие. Почему "шпоры" ничего не смогли противопоставить амбициозным немцам? Почему не проявили характер, эмоции и волю к победе? Неужели все так плохо с микроклиматом?

Неприятные 3:0 в Германии и 4:0 по сумме двух матчей – "Лейпциг" шагает дальше.

Для "быков" это дебютный выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Своего следующего соперника немцы узнают 20 марта, когда состоится жеребьевка.

РБ Лейпциг – Тоттенхэм видеообзор первого тайма

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