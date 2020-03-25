Реакция украинских спортсменов на перенос Олимпиады-2020

Игры в Токио вынужденно перенесены из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Реакции украинских спортсменов долго ждать не пришлось.

Своими реакциями спортсмены поделились в своих соцсетях. Одной из первых на перенос Олимпиады в Токио отреагировала Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

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Наша мечта отложена на один год, но, по крайней мере, совсем не отменена (найдем здесь что-то положительное). Мы точно будем сильнее и терпимее! Главное, что все мы должны заботиться о себе и своих семьях,

– прокомментировала Харлан.

Очень коротко, но фото, которое выставила спортсменка говорит само за себя, какие сейчас эмоции у успешной легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

Токио 2021 года. Без комментариев,

– написала легкоатлетка.

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Каратистка Анжелика Терлюга, которая первой получила историческую олимпийскую лицензию по каратэ не стала скрывать, что расстроена, о чем написала в своем инстаграме.

Вы никогда не знаете, что может принести для вас новый день. Я была самой счастливой девушкой в ​​мире, потому что официально получила лицензию. Сегодня я увидела темную тучу. Олимпийские игры перенесли на 2021 год. Сейчас я не вижу выхода, но стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий относительно ситуации,

– поделилась эмоциями Терлюга.

Несколько дней назад львовский каратист Станислав Горуна получил лицензию на Олимпиаду в Токио. Спортсмен поделился своим мнением с болельщиками.

Олимпийские игры перенесены. Мы шли к ним 17 лет, подождем еще один год! Всем здоровья!,

– написал Станислав.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Что известно о переносе Олимпиады?24 марта премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил главе МОК Томасу Баху перенести Игры в Токио на 2021. В МОК согласились перенести Игры. Решению предшествовали длительные переговоры, во время которых некоторые страны объявили, что не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду.

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