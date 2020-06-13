В воскресенье, 14 июня, "Реал" сыграет свой первый матч после карантина против "Эйбара". В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матч будет транслировать телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 20:25, стартовый свисток прозвучит в 20:30, пишет 24 канал.

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В онлайне эта трансляция будет доступна на Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям на этом сайте платный. Подписка только на каналы "Футбол" обойдется в 109 гривен в месяц. Также можно выбрать подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол" и Setanta Sport.

Будет транслировать онлайн матч "Реал" – "Эйбар" и Megogo. Однако и там доступ к трансляции платный. Там можно выбрать одну из двух подписок – "Оптимальную" за 97 гривен в месяц, или же "Максимальную" за 197 гривен.

Результат и видео голов матча "Реал" – "Эйбар" смотрите на сайте Спорт24