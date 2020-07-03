2 июля "Реал" принимал "Хетафе" в матче 33 тура Ла Лиги. Команда Хосе Бордаласа провела замечательный матч, но потерпела досадное поражение от "Реала".

Реал – Хетафе 1:0

Голы: Рамос, 79 (п)

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В прошлом туре лидер сезона "Реал" померялся силами с "Эспаньолем". "Сливочные" много атаковали, но ничем голевым они не заканчивались. В первом тайме "Реал" все-таки дожал "Эспаньол" с помощью Бензема, который находится в огненной форме. Французский нападающий выдал фантастический ассист пяткой на Каземиро и тот переправил мяч в пустые ворота.

"Хетафе" принимал "Реал Сосьедад". В первом тайме отличился Мата. Гостям удалось сравнять счет еще в первой части встречи. Но испанец Мата на 83-й минуте оформил дубль и принес победу своей команде – 2:1.

Принципиальная борьба

Бензема уже с первых секунд встречи повел "Реал" в атаку. Француз пробил с линии штрафной, но Сориа сделал невероятный сейв и спас команду.

Мирамонтес нанес удар головой после подачи с углового. Куртуа вытащил мяч, летевший низом прямо по центру ворот.

Первая часть встречи отличалась большим количеством борьбы на поле. "Хетафе" пытался создавать моменты, но защита "сливочных" действовала надежно.

Винисиус получил точную передачу в штрафной, ему оставалось только переиграть голкипера. Но его удару не хватило силы – Сория легко справился с этим ударом.

Удар с линии штрафной исполнил Бензема, но мяч пролетел далеко от штанги.

Каземиро отдал точный пас в штрафную. где были игроки "сливочных", но защитники сыграли надежно и разрядили остроту у собственных ворот.

Победа благодаря пенальти

С начала второго тайма судья показал несколько предупреждений.

На 58-й минуте Модрич нанес удар с угла штрафной. Мяч полетел в нижний угол ворот, но Сория сделал серьезный сейв.

Мата классно нашел свободное пространство у штрафной, но мяч после его мощного удара пролетел над перекладиной.

Бенземе удалось сбежать в сольный проход, но не смог обойти защитника соперника.

Все тот же Бензема имел отличный шанс открыть счет. Французский нападающий пробил с линии штрафной, но чуть мимо ворот.

На протяжении большей части матча "Реал" не слишком преобладал в игре своего соперника, матч проходил при равных силах.

На 78-й минуте Мирамонтес грубо сыграл против соперника – судья указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Рамос. Испанец на паузе поймал голкипера, хотя он угадал направление удара защитника "сливочных", но не смог дотянуться – 1:0.

Рамос повторил уникальный рекорд Ла Лиги. Он стал вторым защитником, которому удалось отличиться девять раз в течение сезона. Такой показатель есть только у Гарая, в активе которого девять мячей в сезоне 2006/07.

Счет встречи – 1:0.

Обзор поединка Реал – Хетафе

Турнирная таблица Ла Лиги