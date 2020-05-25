"Реал" нашел способ приобрести 19-летнего Холанда у "Боруссии"

Мадридский "Реал" может продать дортмундской "Боруссии" защитника Ашрафа Хакими ради перехода форварда немецкого клуба Эрлинга Холанда.

По информации AS ключом к трансферу может стать продажа Ашрафа Хакими. Марокканский защитник в нынешнем сезоне выступает за "Боруссию" на правах аренды, а права на него принадлежат "Реалу".

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Сообщается, что "Реал" хочет купить Холанда в 2022 году. Трансферная стоимость норвежца сейчас оценивается в 72 миллиона евро, а Хакими – в 54 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Хакими провел в составе "шмелей" 25 матчей, стал автором 3 забитых мячей и 10 результативных передач, а также получил 3 желтые карточки.

Что известно о карьере Эрлинга Холанда?

19-летний Холланд перешел в "Боруссию" по ходу нынешнего сезона из "Зальцбурга".

Холанд в нынешнем сезоне сыграл в девяти матчах Бундеслиги (шесть – в основном составе), забил 10 мячей и отдал две результативные передачи. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2024 года. Зимой 2021-го в контракте игрока активируется пункт о сумме отступных в размере 75 млн евро.