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"Реал" официально решил судьбу Лунина

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Овьед"

Футболист сборной Украины Андрей Лунин продолжит выступать за испанский клуб "Овьедо". Соответствующее решение принял мадридский "Реал", которому принадлежит контракт Лунина.

Как сообщает сайт "Овьедо", 21-летний украинский вратарь останется в команде до завершения этого сезона.

Кстати "Реал" возвращает Лунина из-за коронавируса

Футбольные матчи в Испании могут восстановиться только в середине июня. Арендное соглашение Лунина с "Овьедо" рассчитано до 30 июня.

"Реал" позволил Лунину выступать за "Овьедо, пока сезон не будет завершен.

Испанский клуб объявил, что все футболисты, которые находятся в составе, не покинут команду до конца сезона-2019/20.

Лунин начал сезон в аренде в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.

  • Из-за нехватки игровой практики в январе Андрей перешел в "Овьедо", в составе которого уже сыграл девять матчей и пропустил 10 голов.
  • Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Андрей Лунин Реал
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