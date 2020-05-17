"Реал" официально решил судьбу Лунина

Футболист сборной Украины Андрей Лунин продолжит выступать за испанский клуб "Овьедо". Соответствующее решение принял мадридский "Реал", которому принадлежит контракт Лунина.

Как сообщает сайт "Овьедо", 21-летний украинский вратарь останется в команде до завершения этого сезона.

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Футбольные матчи в Испании могут восстановиться только в середине июня. Арендное соглашение Лунина с "Овьедо" рассчитано до 30 июня.

"Реал" позволил Лунину выступать за "Овьедо, пока сезон не будет завершен.

Испанский клуб объявил, что все футболисты, которые находятся в составе, не покинут команду до конца сезона-2019/20.

Лунин начал сезон в аренде в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.

Из-за нехватки игровой практики в январе Андрей перешел в "Овьедо", в составе которого уже сыграл девять матчей и пропустил 10 голов.

Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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