"Реал Сосьедад" и "Реал" поздно вечером 21 июня закрывали программу 30 тура чемпионата Испании по футболу. Трудную победу одержали футболисты мадридского "Реала".

Реал Сосьедад – Реал Мадрид 1:2

Голы: Марино, 83 – Рамос, 50 (п), Бензема, 70

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Ход игры

В первом тайме "Реал" контролировал игру и больше наносил ударов по воротам хозяев, пишет 24 канал. Но дело до забитых мячей так и не дошло.

Благодарить "Реал Сосьедад" должен голкипера Ремиро, который совершил 3 спасения.

"Сливочные" открыли счет после перерыва. Винисиус заработал пенальти, который на 50-й минуте легко реализовал Рамос.

Через десять минут герой "Реала" Рамос получил травму и покинул поле.

Без своего лидера "сливочные" провели еще один гол. Бензема плечом остановил мяч в штрафной, разобрался с защитниками и катнул мимо голкипера – 2:0.

Интригу в матче на 83 минуте вернул Марино. Он вколотил мяч под перекладину и сократил счет. Но больше голов в игре не было.

Благодаря победе "Реал" сравнялся с "Барселоной" по набранным очкам. Однако мадридцы возглавляют турнирную таблицу по дополнительным показателям.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид видеообзор матча

Турнирная таблица Ла Лиги