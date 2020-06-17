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Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвал дату матчей сборной Украины по футболу
сегодня , 17:32 Лига наций и Евро-2020: УЕФА назвал дату матчей сборной Украины по футболу
Софія Кулай
Ретро дня: Чигринский отказался выходить на замену, и после этого все посмеялись над Гвардиолой
сегодня , 17:14 Ретро дня: Чигринский отказался выходить на замену, и после этого все посмеялись над Гвардиолой
Юрій Семенюк
Нереализованный пенальти Франа Соля в матче с "Минаем", который будет сниться ему в кошмарах: ви
сегодня , 14:49 Нереализованный пенальти Франа Соля в матче с "Минаем", который будет сниться ему в кошмарах: ви
Юрій Семенюк