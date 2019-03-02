"Реал" – "Барселона": битва титанов

Фанаты самого главного футбольного дерби Европы "Реал" – "Барселона" должны быть довольны. Они получили возможность за месяц увидеть сразу три матча с участием мадридцев и каталонцев. Сначала жребий свел команды в Кубке Испании, а теперь их ожидает встреча в чемпионате Испании.

Если взглянуть на статистику матчей "Реала" и "Барселоны" в Примере, то, как это не странно, но за более чем 90 лет никто не добился серьезного преимущества. В "галактикос" всего на одну победу больше, тогда как у каталонцев лишь на один забитый мяч больше. Интересно, что и по раскладам перед игрой шансы равны. Эксперты Parimatch дают по 37% на победу каждой команде (и 26% на ничью).

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А вот в турнирной таблице между командами буквально пропасть. По меркам Примеры так точно. "Барселона" лидирует и опережает "Реал", который идет третьим, на 9 очков. В первом круге, кстати, каталонцы дома расправились с мадридцами 5:1. Конечно, в этот раз фактор домашнего поля будет уже на стороне "Реала", который принимал "Барселону" на своем поле совсем недавно. Правда, в среду в матче Кубка Испании мадридцам это не помогло, игра закончилась со счетом 3:0 в пользу "Барселоны".

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"Реал", конечно, сейчас не та команда, что в прошлом сезоне. Мадридцы после ухода Зидана и Роналду пока не заиграли в полную силу. Но если речь идет о матче с "Барселоной", то это не будет иметь такого большого значения. Матчи этих грандов стоят отдельно, и в каком состоянии бы они не находились, и "галактикос", и каталонцы всегда выдают яркую и увлекательную игру с непредсказуемым результатом, предсказать который берутся лишь смельчаки. Уверенными можно быть лишь в том, что мы увидим немало голов. Когда встречаются "Реал" и "Барселона", то можно рассчитывать, как минимум, на три забитых мяча. Кстати, такой вариант Parimatch оценивает в 64%.