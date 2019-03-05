Реал – Аякс: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Реал – Аякс: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов
Реал – Аякс смотреть онлайн

Одним з найцікавіших протистоянь матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стане гра "Реалу" проти "Аяксу". Переглянути матч можна буде і в Україні. При цьому як по телебаченні, так і онлайн.

Матч "Реал" – "Аякс" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Реал" – "Аякс" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Реал" – "Аякс" состоится во вторник, 5 марта. Начало в 22:00. Первый матч между "Аяксом" и "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов принес победу мадридской команде.

Видео голов и обзор матча "Реал" – "Аякс" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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