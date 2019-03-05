Реал – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" победил в первом матче "Аякс" в Амстердаме. Но кто займет место в четвертьфинале Лиги чемпионов, решится в Мадриде. Букмекеры дали свой прогноз на этот матч.

Мадридский "Реал" на прошлой неделе "благодаря" двум поражениям своему извечному сопернику "Барселоне" попрощался с надеждами на два из трех трофеев этого сезона. Теперь "сливочные" могут сосредоточиться на Лиге чемпионов, хотя наставник "Реала" Сантьяго Солари не выглядит тем тренером, который может привести мадридцев к очередному триумфу в главном еврокубке.

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Зато "Аяксу" ничего не терять. Ребята Эрика Тен Хага и их выступления – лишний повод поговорить про идеальные команды со сплавом молодости и опыта. О молодых талантах Де Лигта, де Йонга, Мазрауи уже говорят по всей Европе, а вместе с опытными Блиндом и Тадичем они могут свернуть горы. Амстердамцы вполне могут стать для "Реала" непреодолимым барьером, учитывая все проблемы "сливочных".

Прогноз William Hill

Британские букмекеры оценили шансы на победу "Реала" в этом матче в 1,61. Зато победа "Аякса" в этой игре – 5,00. На то, что матч закончится вничью, они выставили коэффициент 4,33.

Карим Бензема и Гарет Бэйл имеют больше всего шансов, чтобы забить гол в этом матче. Коэффициент на это – по 1,80.

Прогноз от PariMatch

Похожие показатели дает и PariMatch. Они на победу "сливочных" выставили коэффициент 1,63. На победу "Аксу" – 5,10. Ничейный результат в этом матче – 4,40.

Однако в этой букмекерской конторе относительно автора гола поставили на Бензема – 1,75 на гол нападающего "Реала".

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Прогноз от Marathon bet

Самый высокий коэффициент на победу Королевского клуба у Marathon bet – 1,65. Несколько больше вероятность того, что матч закончится вничью – 4,35. Победа "Аякса" тоже имеет наибольшее значение – 5,35.

Матч "Реал" – "Аякс" состоится во вторник, 5 марта. Начало встречи в 22:00. Обзор матча и видео голов – на Спорт24.

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