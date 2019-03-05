"Реал" дважды пропустил от "Аякса" в первом тайме: видео

"Аяксу" надо было забивать дважды в ворота мадридского "Реала", чтобы проходить в четвертьфинал Лиги чемпионов. И не пропускать. Делать это клуб из Амстердама начал чуть ли не сразу.

Хотя перед этим клуб из Амстердама как раз чуть не пропустил – после навеса от Лукаса Васкеса Рафаэль Варан отправил мяч в перекладину ворот соперника.

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В ответ "Аякс" забил впервым. Душан Тадич отобрал мяч на фланге и отдал пас на Хакима Зиеха. Тот с ударом не замедлил, выведя свою команду вперед.

Видео гола Зиеха в ворота " Реала"

Впоследствии Дэвид Нерес обокрал на фланге Карвахаля, но войдя в штрафную, не сумел удержать мяч в пределах поля. И все же свой гол игрок забил. И снова ассистентом выступил Тадич. При этом игрок "Аякса" перед штрафной сделал финт а-ля Зидан, после чего отдал пас в разрез на партнера. Нерес, войдя в штрафную, пробросил мяч над вратарем.

"Реал" на это ответил мощным ударом Винисиуса Жуниора. Но на этот раз надежно сыграл Андре Онана, совершив сейв.

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К проблемам "Реала" в первом тайме добавилась и травмы. Сначала Васкеса. Поэтому в игру был вынужден вступить Гарет Бэйл. А через мгновение – и Винисиус покидал поле со слезами на глазах после неудачного приземления. Его заменил Марко Асенсио.

Пока "Реал" находился в вынужденном меньшинстве (медики еще оказывали помощь Винисиусу), только прыжок Тибо Куртуа спас "сливочных" от гола Зиеха. У противоположных ворот Онана ошибся на выходе, но Тальяфико подстраховал своего вратаря. Впоследствии пробивал Бэйл – на этот раз стойка ворот спасла гостей от пропущенного гола.