Реал – Атлетико: где смотреть онлайн финал Суперкубка Испании

"Реал" в финале Суперкубка Испании 12 января сыграет против "Атлетико". Мадридское дерби можно посмотреть в Украине онлайн.

Матч финала Суперкубка Испании между "Реалом" и "Атлетико" можно просмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

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Матч "Реал" – "Атлетико" состоится в Саудовской Аравии в воскресенье, 12 января. Начало встречи – в 20:00.

За Суперкубок Испании впервые борются не чемпион и победитель Кубка страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" в прошлом сезоне не выиграли ни одного трофея.

Однако реформирование турнира позволило мадридским командам сыграть в финале.

На пути к решающему матчу "Реал" победил победителя Кубка Испании – "Валенсию", а "Атлетико" выбил победителя Ла Лиги – "Барселону".

Обзор матча "Реал" – "Атлетико" читайте на сайте Спорт24.