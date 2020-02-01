Реал – Атлетико: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

В субботу, 1 февраля, в чемпионате Испании состоится мадридское дерби – "Реал" примет "Атлетико". Посмотреть его можно будет и в Украине.

Перед этим матчем "Реал" занимает первое место в чемпионате, имея 46 очков. "Атлетико" лишь пятое, а отставание от "сливочных" составляет 10 очков. В случае победы, "матрасники" могут подняться на третье место.

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Матчи чемпионата Испании в Украине доступны для просмотра как по телевидению, так и онлайн.

Будет транслировать матч телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 16:55, стартовый свисток прозвучит в 17:00. В онлайне эта трансляция будет доступна на Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям на этом сайте платный. Подписка только на каналы "Футбол" обойдется в 109 гривен в месяц. Также можно выбрать подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол" и Setanta Sport.

Транслировать онлайн матч "Реал" – "Атлетико" будет и Megogo. Однако и там доступ к трансляции платный. Можно выбрать одну из двух подписок – "Оптимальную" за 97 гривен в месяц, или же "Максимальную" за 197 гривен.