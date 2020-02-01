"Реал" на классе победил "Атлетико" благодаря голу Бензема: видео
"Реал" минимально победил "Атлетико" в "мадридском дерби" в рамках 22 тура Ла Лиги.
Реал – Атлетико 1:0
Гол: Бензема, 56
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Счет в матче открыли на 56 минуте. Винисиус отпасовал на Ферлана Мэнди, тот сделал идеальный пас в штрафную на Бензема, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку.
Видео гола Бензема
Этот мяч стал для форварда первым в матчах против "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу" во всех турнирах. 32-летний форвард провел 16 матчей против "матрасников" на домашнем стадионе и нанес в этих играх 34 удара.
Также отметим, что Бензема прервал 5-матчевую безголевую серию в Ла Лиге. Теперь на его счету 13 мячей в 20 играх за "Реал" в испанском чемпионате.
Благодаря победе над "Атлетико" "Реал" закрепил свое лидерство в чемпионате Испании. В активе "сливочных" 49 очков. "Матрасники" имеют 36 пунктов и занимают пятое место.
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