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"Реал" на классе победил "Атлетико" благодаря голу Бензема: видео

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Реал – Атлетико: результат и видео голов

"Реал" минимально победил "Атлетико" в "мадридском дерби" в рамках 22 тура Ла Лиги.

Реал – Атлетико 1:0

Гол: Бензема, 56

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Счет в матче открыли на 56 минуте. Винисиус отпасовал на Ферлана Мэнди, тот сделал идеальный пас в штрафную на Бензема, который ударом в одно касание отправил мяч в сетку.

Видео гола Бензема

Этот мяч стал для форварда первым в матчах против "Атлетико" на "Сантьяго Бернабеу" во всех турнирах. 32-летний форвард провел 16 матчей против "матрасников" на домашнем стадионе и нанес в этих играх 34 удара.

Также отметим, что Бензема прервал 5-матчевую безголевую серию в Ла Лиге. Теперь на его счету 13 мячей в 20 играх за "Реал" в испанском чемпионате.

Благодаря победе над "Атлетико" "Реал" закрепил свое лидерство в чемпионате Испании. В активе "сливочных" 49 очков. "Матрасники" имеют 36 пунктов и занимают пятое место.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Атлетико Реал
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