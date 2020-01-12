"Реал" в серии пенальти обыграл "Атлетико" и выиграл Суперкубок Испании

В воскресенье, 12 января, был сыгран финал Суперкубка Испании. В матче сошлись два мадридских клуба – "Реал" и "Атлетико". Сыграли команды в аравийском городе Джидда на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

Реал – Атлетико 0:0 (4:1 в серии пенальти)

Команды провели довольно боевой матч. Однако без забитых голов. Хотя за игру команды нанесли почти сорок ударов. Больше работы было у голкипера "матрасников" Облака, который совершил 14 сэйвов.

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Поэтому команды отложили определение победителя на экстратайм. Но и там забить не удалось. Хотя лучшая возможность была в "Атлетико", когда после ошибки защитников Мората выходил один на один. Однако чтобы не допустить этого, Вальверде пошел в подкат, откровенно сбивая соперника. Для игрока "Реала" это закончилось красной карточкой, а на поле возникла потасовка. Во время нее Карвахаль случайно наступил на голову Мората. У форварда после этого на лбу остался след.

Не забив голы и в экстратайме, команды ушли пробивать пенальти. Первыми били игроки "Реала". Карвахаль свою попытку реализовал. Зато Сауль Ньигес с отметки попал в штангу. Реализовал свой удар и Родриго, а Куртуа отбил удар Томаса Партея. Точным был и Модрич. Подарил шанс "Атлетико" Триппьер, который таки забил. Но Серхио Ромос был точен и принес победу "Реалу".

Поэтому именно "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании 2019 года.