Реал – Атлетико: прогноз букмекеров на финал Суперкубка Испании

Мадридские "Реал" и "Атлетико" сойдутся в битве за Суперкубок Испании. Поединок состоится в воскресенье, 12 января. Букмекеры уже назвали победителя финала.

Реал – Атлетико: прогноз

Впервые с 2014 года за Суперкубок Испании в очном матче сразятся мадридские "Реал" и "Атлетико". Последняя встреча клубов в Суперкубке завершилась победой "матрасников".

Тогда формат турнира предусматривал два матча. По сумме двух поединков "Атлетико" победил со счетом 2:1. После этого "матрасники" больше не играли за Суперкубок Испании, а "Реал" однажды выиграл трофей.

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Прогноз Фаворит Спорт

На бумаге фаворитом поединка является более титулованный "Реал". Победу "Королевского клуба" букмекеры оценили коэффициентом 2,27.

Победу "Атлетико" в финале эксперты "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 3,20. Ничья в этом поединке – 3,30.

Прогноз Pari Match

Вместе с тем, букмекеры дали прогноз на то, какая команда выиграет Суперкубок Испании. Коэффициент на то, что это сделает "Реал" – 1,70. Если турнир выиграет "Атлетико" – коэффициент 2,23.

Специалисты Pari Match предлагают коэффициент 3,95 на то, что "Реал" победит в один мяч. Коэффициент на то, что это удастся сделать "Атлетико" – 4,70.

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Прогноз 1xbet

Компания 1xbet предлагает болельщикам угадать, какой футболист забьет гол в матче. Больше всего шансов, по мнению экспертов, у Альваро Мораты из "Атлетико". Его гол в ворота "Реала" оценен коэффициентом 2,5.

В заявке "Реала" на Суперкубок Испании нет главного бомбардира Карима Бенземы. Таким образом, обязанности забивать голы возложены на Луку Йовича. Его гол в ворота "матрасников" оценен коэффициентом 2,55.

Обзор матча "Реал" – "Атлетико" читайте на сайте Спорт24.