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Реал – Атлетико: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

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Реал – Атлетико: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании / twitter.com/realmadrid

В субботу, 1 февраля, "Реал" в центральном матче 22 тура чемпионата Испании примет "Атлетико". Букмекеры оценили шансы команд выиграть в мадридском дерби.

Реал – Атлетико: прогноз

Меньше месяца назад "Реал" и "Атлетико" разыграли Суперкубок Испании. Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов. "Сливочные" вырвали победу только в серии пенальти.

Как это было: "Реал" в серии пенальти обыграл "Атлетико" и выиграл Суперкубок Испании: видео

Теперь клубы ждет противостояние совсем в другом турнире – чемпионате Испании. Если "Реал" уверенно лидирует в Ла Лиге, то "Атлетико" находится только на 5-й позиции.

Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом встречи являются хозяева "Сантьяго Бернабеу". Специалисты предлагают коэффициент 1,81 на то, что "Реал" в родных стенах нанесет "матрасникам" 4-е поражение в чемпионате.

Скептические прогнозы у экспертов относительно шансов гостей. Победу "Атлетико" букмекеры оценивают коэффициентом 4,75. Ничья в матче – 3,45.

Прогноз Pari Match

"Реал" не побеждает "Атлетико" дома в чемпионате Испании с января 2012 года. С тех пор команды провели 6 матчей – трижды побеждали "матрасники" и столько же раз была ничья.

При этом "Атлетико" во всех матчах побеждал с разницей в один гол. Коэффициент на то, что "Атлетико" победит в один мяч – 5,70. Коэффициент на ничью 1:1 – 6,90.

Прогноз 1xbet

Лучшим бомбардиром "Реала" в этом сезоне является француз Карим Бензема – 12 голов. Коэффициент на то, что Бензема отметится очередным голом – 2,18.

После перехода Антуана Гризманна в "Барселону" главным форвардом "Атлетико" стал Альваро Мората. В Примере он успел забить 7 голов. Коэффициент, что Мората огорчит голом бывших партнеров из "Реала" – 3,5.

Обзор матча "Реал" – "Атлетико" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал Атлетико
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