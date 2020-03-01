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Реал – Барселона: где смотреть онлайн "Эль Классико"

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1 марта мадридский "Реал" примет каталонскую "Барселону" в рамках 26 тура чемпионата Испании. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Транслировать матч будет телеканал "Футбол 2". Прямая трансляция начнется в 21:55, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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В онлайне эта трансляция будет доступна на Oll.tv. Но стоит напомнить, что доступ к трансляциям на этом сайте платный. Подписка только на канале "Футбол" обойдется в 109 гривен в месяц. Также можно выбрать подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол" и Setanta Sport.

Транслировать онлайн матч "Реал" – "Барселона" будет и Megogo. Однако и там доступ к трансляции платный. Там можно выбрать одну из двух подписок – "Оптимальная" за 97 гривен в месяц или "Максимальная" за 197 гривен.

Результат и видео голов матча "Реал" – "Барселона" смотрите на сайте Спорт24

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Реал ФК Барселона
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