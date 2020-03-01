"Реал" впервые за 6 лет победил "Барселону" в домашнем матче: видео

"Реал" и "Барселона" встретились 1 марта в рамках 26 тура чемпионата Испании. "Эль-Классико" завершилось победой мадридского клуба.

Реал – Барселона 2:0

Голы: Винисиус, 71, Диас, 90+2

Противостояние "Реала" и "Барселоны" не нуждается в особом представлении. В какой бы форме команды не были, в каком бы турнире не играли – это всегда ожесточенное противостояние.

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На этот раз матч "подогревала" позиция команд в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы, которые являются действующими чемпионами, до игры удерживали первое место. А "сливочные" расположились на втором месте с отставанием всего в два очка.

Таким образом, победа любой из команд могла кардинально изменить положение сил: успех "блауграны" позволил бы им увеличить преимущество до 5 очков, а победа хозяев "Сантьяго Бернабеу" – выйти на первое место.

Оба клуба на неделе играли матчи плей-офф Лиги чемпионов. "Барселона" в Италии разошлась миром с "Наполи", а "Реал" дома проиграл "Манчестер Сити".

Из-за этого оба наставника прибегли к точечной ротации. В частности, у "Реала" по сравнению с предыдущей игрой появился Кроос вместо Модрича, а у "Барселоны" Артур вместо Ракитича.

Ход матча

Команды начали поединок на средних скоростях. На стартовых минутах мяч лучше держался у "Реала", однако "сливочные" не смогли чем-то удивить гостей.

На двоих команды создали несколько полумоментов, однако до настоящей угрозы в первые 20 минут не дошло.

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После этого футболисты обменялись крайне похожими атаками. Сначала "Реал" поймал "Барселону" на контратаке. Иско нашел на левом фланге Марсело, который сделал забег в штрафную гостей.

Бразильский защитник решил прострелить вдоль линии ворот, где передачу ждали защитники "Барселоны". Зато одинокий Иско, вбежав в штрафную, разводил руками, не получив пас от Марсело.

"Барселона" ответила похожим моментом. Гризманн обыгрался с Альбой и ворвался в штрафную. Хорди, в отличие от Марсело, отдал в центр на Гризманна, однако французский нападающий пробил значительно выше ворот.

В середине тайма "сине-гранатовые" заметно перехватили инициативу. "Реалу" было крайне сложно остановить вертикальные передачи гостей. В одном из моментов Месси выскочил почти один на один с Куртуа после разрезной передачи. Аргентинец с неудобной позиции пробил точно в руки Куртуа.

После этого произошел эпизод, в результате которого "Барселона" могла остаться в меньшинстве. Альба, "висел" на желтой карточке, не по правилам остановил Вальверде, помешав тому выбежать в контратаку. Однако арбитр не усмотрел нарушение правил.

Очень хороший момент на 34 минуте упустил Артур. Гризманн, находясь на левом фланге, классной передачей вывел Артура лицом к лицу с Куртуа.



Выход Артура лицом к лицу с Куртуа / Фото: twitter.com/FCBarcelona

Возможно, хавбек не поверил своему счастью, поэтому не сразу набрал скорость. Но минув пассивного Крооса, Артур пробил, но Куртуа парировал удар.

Через три минуты Бускетс элегантным вертикальным пасом нашел в штрафной "Реала" Месси. Аргентинец укротил мяч и пробил по центру, поэтому Куртуа сумел осуществить великолепный сейв. На этом острые моменты в первом тайме закончились.

На старте второго тайма скорости несколько выросли. На 55 минуте "Реал" был близок, чтобы выйти вперед.

Кроос быстро разыграл угловой с Марсело, после чего мяч дошел до Иско. Хавбек почти с угла штрафной нанес обводящий удар. Голкипер гостей тер Штеген совершил удивительный сейв, вытащив мяч, летевший под перекладину.



Тер Штеген / Фото: twitter.com/BBCMOTD

На 61 минуте Иско вдруг едва не стал автором первого гола в матче. После навеса с правого фланга Иско пробил почти в угол ворот тер Штегена. Гостей спас Пике, который выбил мяч с линии ворот.

Через 2 минуты юбилейный 10-й мяч в противостояниях с "Барселоной" мог забить Карим Бензема. Карвахаль "черпаком" нашел француза в штрафной гостей. Карим пробил с удобной позиции значительно выше ворот. "Реал" заметно прибавил и "Барселона" не знала, что делать с реактивными мадридцами.

Наставник "сине-гранатовых" Кике Сетьен отреагировал на события на поле только на 69 минуте. Вместо Видаля на поле вышел новичок каталонцев Мартин Брайтвайте.

Через две минуты после выхода датчанина "Барселона" пропустила. Кроос с фланга отдал пас в штрафную на Винисиуса. Брайтвайт вместо того, чтобы встретить бразильца, решил плассироваться. Жуниор спокойно выскочил на свидание с тер Штегеном и с помощью рикошета от Пике переиграл немца – 1:0.

Видео гола Винисиуса

Забитый гол позволил "Реалу" играть в свой футбол. "Сливочные" высоко прессинговали "Барселону", выжидая шанса провести контратаку.

Во втором тайме в каталонцев были серьезные проблемы с креативом. Кроме того, что "сине-гранатовые" не выдерживали быстрый темп "Реала", не работали вертикальные передачи.

На 83 минуте "Барселона" создала первый полумомент во втором тайме. После навеса со штрафного Пике нанес удар головой, но мяч пролетел мимо ворот.

В компенсированное время "Реал" добил гостей. Диас, который только вышел на замену, совершил рейд по правому флангу. Войдя в штрафную, он спокойно переиграл тер Штегена. 2:0 – яркая победа "Реала".

Видео гола Диаса

Победа не только позволила "Реалу" выйти на первое место в турнирной таблице. "Сливочные" прервали серию неудачных результатов в домашних матчах с "Барселоной" в Ла Лиге.

"Реал" не мог победить "Барселону" в родных стенах в рамках Ла Лиги с 25 октября 2014 года. Четыре матча непременно завершались победами каталонцев.