Реал – Барселона: прогноз букмекеров на матч чемпионата Испании

Испанским "Реалу" и "Барселоне" выпало провести два матча меньше, чем за неделю. После игры в полуфинале Кубка Испании, команды встретятся в матче чемпионата.

В отличие от кубкового матча, "Барселона" уже не является фаворитом этого матча. Однако коэффициенты на ее победу ниже, чем на "Реал". При том что матч состоится в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

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Прогноз от William Hill

Ведущая британская букмекерская контора оценила победу "Реала" в домашнем "эль-классико" в 2,70. В то время как на победу их соперников коэффициент 2,45. На то, что команды так и не смогут выявить сильнейшего – 3,70.

Несмотря на то, что Месси не забил в предыдущей игре с "Реалом", именно аргентинец является наиболее вероятным автором гола в этой игре – 1,70 на его гол в ворота "Реала". Гол его партнера Суареса – 2,10. Столько же на гол нападающего "сливочных" Бензема.

Прогноз от PariMatch

Самый высокий коэффициент на победу "Барселоны" у PariMatch – 2,55. При том, что победа "Реала" оценена в те же 2,70. Ничья в матче – 3,75.

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Относительно авторов голов, то результативный удар Месси имеет коэффициент 2,00. Гол Бензема – 2,25. На то, что забьет в этом матче Суарес – 2,35.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Их букмекеры дали самый высокий коэффициент на победу "Реала" – 2,74. Победа "Барселоны" в этом противостоянии – 2,44. Ничья в матче – 3,65.

Матч "Реал" – "Барселона" состоится в субботу, 2 марта. Начало встречи в 21:45. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт 24.