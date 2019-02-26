Реал – Барселона: прогноз букмекеров на Кубок Испании

12 Читати новину українською
Реал – Барселона: прогноз, ставки на матч Кубок Испании 2018/19
Реал – Барселона прогноз букмекерів

Испанские "Реал" и "Барселона" в среду, 27 февраля, сыграют ответный матч полуфинала Кубка Испании. Букмекеры оценили шансы каждой из команд как на победу в этом матче, так и на проход в финал.

Перед матчем в чемпионате Испании, команды сыграют в полуфинале Кубка страны. Оба матча состоятся на поле "Реала" – стадионе "Сантьяго Бернабеу". Однако букмекеры в кубковом матче предпочтение отдали "Барселоне".

Читайте также: Месси – самый высокооплачиваемый футболист Европы, Роналду получает почти вдвое меньше: топ-10

Прогноз William Hill

В британской букмекерской конторе победу "Реала" оценили коэффициентом 2,80. В то время как на их принципиальных соперников выставили показатель 2,35. На то, что в матче не удастся выявить победителя и игра закончится вничью – 3,60.

Однако на проход в финал Кубка короля коэффициенты у обеих команд не слишком отличаются – 1,91 на проход "Реала" и 1,80 на выход в финал "Барселоны".

Прогноз от PariMatch

Самый высокий коэффициент на победу "Барселоны" выставили в PariMatch – 2,41. Однако их шансы победить все равно выше, чем у "Реала". На победу "сливочных" на своем поле букмекеры поставили те же 2,80. Ничья в этом матче – 3,75.

Читайте также: Неймар расплакался, рассказывая о Месси: трогательное видео

Зато проход "Барселоны" в финал Кубка получил показатель 1,73. На то, что в финал выйдет "Реал" – 2,18.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Их эксперты дали усредненный коэффициент на победу "Барселоны" – 2,35. Победа "Реала" почти без изменений от предыдущих – 2,81. Ничья на "Сантьяго Бернабеу" – 3,70.

Шансы "Реала" выйти в финал Кубка оценен в 2,14. На то, что в финал по итогам двух матчей выйдет "Барселона" – 1,71.

Матч полуфинала Кубка короля "Реал" – "Барселона" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Первый матч между этими командами на поле "Барселоны" закончился вничью 1:1.

blog_ava
Freedom Jazz отказались от участия в Евровидении-2019
сегодня
2430
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал ФК Барселона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
сегодня 20:03 Топ-10 видов спорта, на которые в Украине выделят больше всего денег в 2019: неожиданные цифры
64
Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
сегодня 15:29 Следствие назвало новые детали катастрофы самолета, в котором летел футболист Сала
132
Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
сегодня 09:41 Зинченко забавно наказал одноклубника на тренировке "МанСити": видео
131
"Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
25 февраля 21:20 "Шахтёр" без проблем обыграл "Александрию" в матче лидеров УПЛ: видео
192
"Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
25 февраля 20:43 "Динамо" разгромило "Зарю" благодаря дублям Шапаренко и Вербича: видео
365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук