Реал – Барселона: прогноз букмекеров на Кубок Испании

Испанские "Реал" и "Барселона" в среду, 27 февраля, сыграют ответный матч полуфинала Кубка Испании. Букмекеры оценили шансы каждой из команд как на победу в этом матче, так и на проход в финал.

Перед матчем в чемпионате Испании, команды сыграют в полуфинале Кубка страны. Оба матча состоятся на поле "Реала" – стадионе "Сантьяго Бернабеу". Однако букмекеры в кубковом матче предпочтение отдали "Барселоне".

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Прогноз William Hill

В британской букмекерской конторе победу "Реала" оценили коэффициентом 2,80. В то время как на их принципиальных соперников выставили показатель 2,35. На то, что в матче не удастся выявить победителя и игра закончится вничью – 3,60.

Однако на проход в финал Кубка короля коэффициенты у обеих команд не слишком отличаются – 1,91 на проход "Реала" и 1,80 на выход в финал "Барселоны".

Прогноз от PariMatch

Самый высокий коэффициент на победу "Барселоны" выставили в PariMatch – 2,41. Однако их шансы победить все равно выше, чем у "Реала". На победу "сливочных" на своем поле букмекеры поставили те же 2,80. Ничья в этом матче – 3,75.

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Зато проход "Барселоны" в финал Кубка получил показатель 1,73. На то, что в финал выйдет "Реал" – 2,18.

Прогноз от "Фаворит спорт"

Их эксперты дали усредненный коэффициент на победу "Барселоны" – 2,35. Победа "Реала" почти без изменений от предыдущих – 2,81. Ничья на "Сантьяго Бернабеу" – 3,70.

Шансы "Реала" выйти в финал Кубка оценен в 2,14. На то, что в финал по итогам двух матчей выйдет "Барселона" – 1,71.

Матч полуфинала Кубка короля "Реал" – "Барселона" состоится в среду, 27 февраля. Начало встречи в 22:00. Первый матч между этими командами на поле "Барселоны" закончился вничью 1:1.