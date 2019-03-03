"Барселона" минимально победила "Реал" в чемпионате Испании: видеообзор матча

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Реал – Барселона: видео голов, обзор матча Чемпионата Испании 2018/2019
Реал – Барселона видео голов

"Реал" и "Барселона" сыграли второе "Эль-Классико" за неделю. На этот раз – в чемпионате Испании. И снова на стадионе "Сантьяго Бернабеу". И как и в предыдущем матче, победу праздновала "Барселона".

Реал – Барселона 0:1
Гол: Ракитич, 26

Как и в предыдущем матче, "Реал" начал активно штурмовать ворота соперников. Опять случаи расточал Винисиус. Хотя стоит добавить, что надежно в рамках действовал тер Штеген, так и не дав отличиться игрокам "Реала" в своих воротах.

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Да и в целом "Барселона" довольно надежно действовала в защите. Даже когда "сливочным" и удавалось пробить, то кто-то из защитников принимал этот удар на себя. Дважды за игру досталось Ленгле. И если бы его не было на этом месте, мяч влетел бы в сетку ворот "Барселоны".

"Сине-гранатовые" на это отвечали своими атаками. В одном из эпизодов защита мадридцев не успела за Месси. Аргентинец перебросил Куртуа, но отправить мяч по линии ворот не сумел – мимо рамки.

Как следует реализовывать такие случаи, еще в первом тайме показал Ракитич. Хорват в борьбе с Рамосом тоже пробивал с острого угла, и в отличие от партнера, отправил мяч точно в цель. Этот гол стал единственный в матче. Поэтому решил его судьбу.

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У противоположных ворот и в дальнейшем старались отличиться Бензема, Винисиус и Модрич. И каждый раз им что-то бракло – времени на подготовку удара или точности. В концовке матча "Барселона" имела больше шансов удвоить преимущество, чем "Реал" сравнять счет. Особенно опасными были удары Дембеле и Месси.

Матч так и закончился при минимальном преимуществе "Барселоны". Это вторая подряд победа "сине-гранатовых" над соперником за три дня. В рамках чемпионата "сливочные" проиграли 4-е подряд домашнее эль-классико. Теперь "Барселона" имеет 60 очков и опережает третий "Реал" на 12 баллов.

Видеообзор матча Реал – Барселона

 

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Теги: Спорт ФК Барселона Реал Футбол Новости Спорта
Источник: 24 Канал
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