"Барселона" разгромила "Реал" на его поле и вышла в финал Кубка Испании: видео

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Реал – Барселона: видео голов и обзор матча Кубок Испании 2018/2019
Реал – Барселона видео голов

"Барселона" в ответном матче полуфинала Кубка Испании забила три гола в ворота "Реала" на их поле. Благодаря этому "сине-гранатовые" вышли в финал турнира.

Реал-Барселона 0: 3
Голы: Суарес, 50, 73 (пен), Варан, 70 (авт)

Первый матч между этими командами на поле "Барселоны" закончился в ничью 1:1. Поэтому он оставлял хорошие шансы для "Реала" выйти в финал Кубка Испании. И в первом тайме "сливочные" имели несколько возможностей, чтобы открыть счет в этом матче. Лишь один Винисиус Жуниор трижды мог выводить "сливочных" вперед. Но в рамке ворот "Барселоны" надежно действовал тер Штеген, то и дело спасая свою команду. "Барселона", несмотря на контроль мяча, моментов в первом тайме почти не имела.

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Зато гости во втором тайме забили трижды. Дублем в этом матче отличился Суарес. Сначала он замкнул навес от Дембеле. А впоследствии реализовал пенальти после фола Каземиро в штрафной площадке.

Между голами нападающего "Барселоны" мяч в собственные ворота забил Варан – защитник пытался прервать передачу на Суареса, но сделал это неудачно.

Несмотря на разгромный счет, "Реал" имел возможности забить. Однако тер Штеген так и не дал отличиться Винисиусу Жуниору. Месси, который проводил 40-ый матч у "Эль-Классико", голом отличиться не сумел.

Видеообзор матча Реал – Барселона

"Барселона" выходит в финал Кубка Испании. Ее соперник определится в противостоянии "Валенсии" и "Бетиса". Первый матч между этими командами закончился вничью 2: 2.

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"Реал" же будет иметь возможность поквитаться с "Барселоной" уже в субботу, 2 марта. В этот день на "Сантьяго Бернабеу" состоится матч чемпионата Испании "Реал" – "Барселона".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Реал ФК Барселона
Источник: 24 Канал
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